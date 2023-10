Blizzard: Battle.net è down, non si gioca (update)

Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative al down di Battle.net e, più in generale, all’impossibilità di avviare i giochi del catalogo Blizzard. Come sempre accade in questi casi, a restituire una fotografia piuttosto fedele della situazione è il sito Downdetector, da cui preleviamo il grafico visibile qui sotto.

Blizzard down: impossibile collegarsi a Battle.net

I report indicano l’inizio dei problemi a metà mattinata, intorno alle ore 10:00. La conferma dell’anomalia è giunta ben presto anche dai profili social del gruppo. Dalla bacheca di X apprendiamo che sono in corso le indagini necessarie per identificarne la causa e per porvi rimedio nel minor tempo possibile.

[#Bnet] We're currently investigating an issue affecting our authentication servers, which may result in failed or slow login attempts. — Blizzard CS EU (@BlizzardCSEU_EN) October 5, 2023

Il post fa riferimento a qualcosa che non va nei server di autenticazione, provocando il fallimento dei tentativi di login o rendendo l’operazione estremamente lenta. Dunque, è possibile che coloro già connessi, nemmeno si siano resi conto di quanto sta accadendo.

Tra i giochi ai quali al momento risulta impossibile accedere ci sono World of Warcraft, il recente Diablo IV e il classico Hearthstone (da cui abbiamo preso lo screenshot qui sopra) solo per fare alcuni esempi.

Siamo a conoscenza del problema che sta interessando i nostri server di autenticazione e che può causare un rallentamento o impossibilità di connessione. Stiamo già indagando sulle possibili cause e vi aggiorneremo non appena avremo altre informazioni.

Anche sul forum ufficiale si discute dell’interruzione del servizio, che ovviamente non dipende dagli utenti né dai loro dispositivi o dalla connessione impiegata.

Non sono state fornite tempistiche precise per la soluzione del problema. Non resta che pazientare.

Aggiornamento (05/10/2023, 11.50): situazione invariata, l’impossibilità di accedere ai server di autenticazione prosegue, i giocatori rimangono ancora fermi. Non si registrano ulteriori comunicazioni da parte di Blizzard.

