Blocca le cybertruffe online con questa VPN completa

Ti piacerebbe navigare online senza il pericolo di capitare nella trappola dei criminali del web o cadere nel raggiro delle truffe phishing? Da oggi in poi puoi essere tu a dire stop alle cybertruffe grazie a questa VPN completa ed estremamente efficace. Ottieni NordVPN, oggi al 74% di sconto + 3 mesi gratis extra!

Grazie al Black Friday, a un prezzo ridicolo riprendi privacy e anonimato quando i tuoi dispositivi sono connessi. La sua pratica app multi-device è compatibile con tutti i sistemi operativi. In questo modo assicuri protezione, privacy e ottimizzazione a tutti i tuoi dispositivi, fino a un massimo di 10 device contemporaneamente.

Inoltre, grazie a NordVPN non hai solo una VPN professionale e illimitata a tua disposizione, ma un’intera suite dedicata a sicurezza e ottimizzazione. Scopri tutte le funzionalità incluse in questa soluzione all-inclusive estremamente leggera per il sistema operativo.

NordVPN è la VPN completa di tutto: full optional per sicurezza e ottimizzazione

Ottieni NordVPN, oggi al 74% di sconto + 3 mesi gratis extra! Grazie a questa soluzione ottieni prima di tutto una fantastica VPN in grado di rendere anonima la tua connessione. Il tunnel criptato, dei suoi oltre 6300 server di proprietà, crittografa a livello militare le informazioni in entrata e in uscita.

Inoltre, grazie all’incredibile versatilità dei suoi server, collocati in 61 paesi di tutto il mondo, puoi anche cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi e in base alle tue necessità. Puoi lasciare che sia l’app a scegliere per te in base al miglior utilizzo. Oppure puoi selezionare il paese che è necessario per accedere a piattaforme streaming, servizi e altro.

Infine, grazie a Threat Protection Pro hai accesso a 3 funzionalità pazzesche che puoi attivare indipendentemente dal fatto che il tuo dispositivo è collegato a un server VPN. Un anti-malware blocca qualsiasi minaccia, reale o presunta di file o email. Un anti-tracker ferma qualsiasi attività di monitoraggio online nei tuoi confronti. Un ad-blocker nasconde annunci, pop-up e banner.