 Blocca il costo dell'energia con Octopus: prezzi fissi per un anno, solo per oggi
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Blocca il costo dell'energia con Octopus: prezzi fissi per un anno, solo per oggi

Ancora per oggi è possibile attivare l'offerta Fissa 12M di Octopus Energy, per bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe vantaggiose.
Blocca il costo dell'energia con Octopus: prezzi fissi per un anno, solo per oggi
Green Risparmio energetico
Ancora per oggi è possibile attivare l'offerta Fissa 12M di Octopus Energy, per bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe vantaggiose.

La tregua tra Iran, USA e Israele sembra molto traballante e in un quadro così incerto non ci sono sicurezze anche sul fronte dei rincari delle bollette di luce e gas. La crisi energetica potrebbe proseguire, addirittura si parla di “lockdown” energetico.

Per fortuna esiste un fornitore come Octopus Energy per contrastare i rincari in bolletta. La suaofferta Fissa 12M permette di bloccare il costo di luce e gas per un anno. Vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe del momento.

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I prezzi super convenienti di Octopus Energy, bloccati per un anno

 

Le tariffe di Octopus Energy sono le seguenti:

  • Luce: 0,1408 €/kWh con una quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas: 0,54 €/Smc con una quota fissa di 7 euro al mese

Con questa promozione è possibile bloccare i prezzi dell’energia per i primi 12 mesi: una protezione importante in un periodo di forti oscillazioni (sempre tendenti al rialzo) del mercato energetico. Non c’è da perdere tempo: la proposta in questione scade oggi.

Come attivarla? Basta andare sul sito di Octopus Energy, fornire i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas, entrambi presenti in bolletta) e le coordinate IBAN per la domiciliazione.

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Pubblicato il 9 apr 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
9 apr 2026
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