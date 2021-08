Bluehost: web hosting condiviso da 4,17 euro/mese

Bluehost offre diversi piani di web hosting condiviso, alcuni dei quali ottimizzati per WordPress. Grazie all'attuale promozione, gli utenti che devono aprire uno o più siti possono sottoscrivere un abbonamento annuale a partire da 4,17 euro/mese (IVA esclusa). La scelta dipende dalle specifiche esigenze, ma tutti i piani includono le principali funzionalità.

Bluehost: piani Basic e Plus per 12 mesi

I piani di Bluehost sono quattro: Basic, Plus, Choice Plus e Pro. Basic è ideale per la gestione di un singolo sito web. Sono disponibili 50 GB di spazio su SSD, un dominio gratuito per un anno, certificato SSL gratuito, CDN gratuita, 5 account email (1000 MB di spazio) e 25 sottodomini. Grazie al Domain Manager è possibile acquistare o trasferire il dominio, mentre il Website Builder consente di creare un sito professionale con WordPress.

Il piano Plus offre le stesse funzionalità, ma consente di avere un numero illimitato di siti, sottodomini e account email, in quanto lo spazio su SSD è illimitato (ci sono tuttavia limiti per la dimensione del database). Gli utenti riceveranno inoltre un mese di abbonamento gratuito a Microsoft 365 Email Essentials.

I prezzi degli abbonamenti per un anno sono 4,17 euro/mese (Basic) e 6,28 euro/mese (Pro). Al termine dei 12 mesi verrà applicato il prezzo standard. Il pagamento tramite carta di credito è anticipato, quindi il costo totale è 50,04 e 75,36 euro (IVA esclusa), rispettivamente.