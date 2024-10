Bluesky: in arrivo abbonamento premium, ma senza spunta blu

La piattaforma social Bluesky sta sviluppando un piano di abbonamento premium che offrirà agli utenti funzionalità aggiuntive, come il caricamento di video di qualità superiore e opzioni di personalizzazione del profilo. Tuttavia, a differenza di quanto proposto da altre piattaforme come X, l’abbonamento a pagamento di Bluesky non influenzerà la visibilità dei post degli utenti né conferirà loro lo status di account “verificato”.

La chief operating officer di Bluesky, Rose Wang, ha sottolineato in un post sul blog che la piattaforma rimarrà sempre gratuita per gli utenti.

Bluesky annuncia un abbonamento premium senza “spunte blu”

Bluesky ha raccolto 15 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Blockchain Capital, un investitore specializzato in criptovalute. Nonostante ciò, l’azienda ha chiarito che non intende utilizzare blockchain, criptovalute o “iperfinanziare l’esperienza sociale” attraverso token, trading di criptovalute o NFT. Parallelamente a questa notizia, Bluesky ha annunciato di aver raggiunto i 13 milioni di utenti, registrando una crescita costante nell’ultimo anno e superando i 2 milioni di iscritti nel novembre scorso.

L’attrattiva di Bluesky come alternativa ad altre piattaforme

La crescita degli utenti di Bluesky ha subito un’accelerazione in seguito al divieto temporaneo di X in Brasile alla fine di agosto, e alle modifiche apportate da X alla sua funzione di blocco. La piattaforma sta cercando di attirare gli utenti in cerca di un’alternativa a X, ma strizza l’occhio anche a chi è rimasto deluso da Threads, un’altra piattaforma social emergente di proprietà di Meta.

L’introduzione di un abbonamento premium da parte di Bluesky è un tentativo di generare entrate che possano contribuire al miglioramento dell’applicazione e alla crescita dell’ecosistema degli sviluppatori, oltre a esplorare modelli di business alternativi agli annunci tradizionali. Tuttavia, a differenza di altre piattaforme, Bluesky ha sottolineato che gli abbonati a pagamento non riceveranno trattamenti speciali all’interno dell’app, come una maggiore visibilità dei loro account o l’assegnazione delle famigerate “spunte blu” accanto ai loro nomi.