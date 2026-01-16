Bluesky introduce Live Now per Twitch per segnalare le dirette

Bluesky ha appena lanciato due funzioni pensate esplicitamente per attirare chi è stufo di X: il badge “Live Now” per gli streamer di Twitch e i cashtag per chi vuole discutere di azioni in borsa senza sentirsi in un forum finanziario degli anni ’90. Entrambe le novità, incluse nell’aggiornamento v1.114, hanno un obiettivo chiaro: offrire quello che X ha tolto o complicato dopo l’arrivo di Elon Musk.

Badge “Live Now” e cashtag su Bluesky: novità contro X di Musk

Il badge “Live Now” è stato testato in beta limitata dal maggio 2025 con account selezionati, tra cui quello ufficiale della NBA. Adesso è disponibile per tutti. Gli streamer di Twitch con un profilo Bluesky, possono aggiungere un badge “Dal vivo ora” alla propria immagine del profilo. Chi lo clicca viene portato direttamente alla diretta. Nulla di complicato.

Per il momento, i badge sono limitati ai link di Twitch, ma potrebbero arrivare altre piattaforme, come lasciato intendere da Bluesky. Se funziona e la gente la usa, probabilmente aggiungerà YouTube Live, Kick e probabilmente qualsiasi altra piattaforma di streaming che ne faccia richiesta.

Collegare piattaforme social diverse dovrebbe essere la normalità. Ma X ha cercato in passato di impedire agli utenti di pubblicare link verso altre piattaforme, nascondendo i post con certi URL o limitandone la visibilità. Bluesky ha deciso di fare esattamente l’opposto: non solo permette i link esterni, ma li promuove attivamente con funzioni dedicate come questa.

Cashtag: il ritorno di una funzione pre-Musk

I cashtag sono un tentativo per attirare gli utenti veterani di X. Originariamente nati su Twitter prima dell’era Musk, i cashtag funzionano come hashtag, ma servono specificamente per le discussioni finanziarie. Si digita il simbolo del dollaro ($) seguito dall’abbreviazione del titolo azionario di un’azienda, per esempio $AAPL per Apple, e il post viene automaticamente collegato ad altri che usano lo stesso tag.

È una funzione utile per chi segue i mercati, discute di investimenti o semplicemente vuole trovare conversazioni su specifiche società quotate senza dover navigare tra mille thread generici. Su Twitter pre-Musk, i cashtag erano popolari tra trader, investitori retail e chiunque volesse seguire l’hype (o il crollo) di un titolo specifico.

Bluesky punta agli utenti business

Finora, l’identità culturale di Bluesky non è sembrata così orientata al business come quella di X. Bluesky ha attratto principalmente utenti stufi del caos tossico di X, giornalisti in cerca di una piattaforma più gestibile, artisti e creatori che vogliono un social senza algoritmi opachi.

Ma questa funzione suggerisce che Bluesky voglia offrire l’opzione a chiunque decida di cambiare piattaforma, inclusi quelli che usano X principalmente per seguire i mercati finanziari. Non serve che Bluesky diventi una piattaforma orientata al business, come LinkedIn o come X stava cercando di diventare sotto Musk. Basta che offra gli strumenti necessari perché chi vuole parlare di azioni possa farlo senza rinunciare a tutto il resto.

La strategia è chiara: offrire quello che X ha tolto

Il filo conduttore tra badge “Live Now” e cashtag è evidente: Bluesky sta costruendo funzioni che rispondono direttamente alle frustrazioni create da X. È una strategia efficace. Invece di inventare qualcosa di completamente nuovo, Bluesky sta semplicemente ripristinando quello che funzionava e che X ha deciso di bandire o complicare.