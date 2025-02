Bluesky: in arrivo le risposte ai post solo dai follower

Come sarebbe se potessimo decidere chi può rispondere ai nostri post sui social? Fantastico, almeno secondo Bluesky, che a breve introdurrà questa nuova funzione.

Bluesky introduce l’opzione “solo follower” per le risposte

Presto, gli utenti di Bluesky potranno attivare un’impostazione “solo follower” per limitare le risposte ai loro post. Niente più interventi indesiderati da parte di sconosciuti o troll: solo le persone che ci seguono potranno partecipare alla discussione.

Ma non è tutto. Bluesky introdurrà anche un modo per impostare le preferenze di risposta predefinite. Questo significa che, se vorremo limitare sempre le risposte ai soli follower, potremo farlo una volta per tutte, senza doverlo impostare ogni singola volta.

Queste novità distinguono Bluesky dai suoi principali concorrenti, X di Elon Musk e Threads di Meta. Su queste piattaforme, infatti, le opzioni di controllo delle risposte sono più limitate. Su X, ad esempio, si può scegliere tra “Tutti”, “Account che segui”, “Account verificati” e “Solo account che menzioni”. Si può anche postare in specifiche Comunità di cui si è membri, il che limita la portata dei messaggi. Su Threads, invece, le scelte sono “Chiunque”, “Profili che segui” e “Solo menzionati”.

Paul Frazee, sviluppatore di Bluesky, precisa che la modifica limiterà solo chi può rispondere a un post, non chi può vederlo.

Una richiesta degli utenti finalmente accolta

L’opzione “solo follower” è stata suggerita dagli utenti di Bluesky diverso tempo fa. Lo stesso Frazee ne stava discutendo con un utente già a dicembre 2023. Il protocollo AT sottostante che alimenta Bluesky sarà aggiornato per supportare questa funzionalità in futuro.