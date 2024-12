Bluesky aggiunge la scheda menzioni nelle notifiche

Con l’ultimo aggiornamento 1.96 appena rilasciato, ora Bluesky ha una scheda specifica per le menzioni nelle notifiche. Grazie a questa novità, è molto più facile tenere traccia delle risposte o delle conversazioni in cui si è stati taggati sulla piattaforma.

A proposito di risposte, l’update 1.96 permette di accedere facilmente alle impostazioni che consentono di controllare come appaiono le risposte sui post. Le risposte possono essere lineari, il che significa che appaiono un post dopo l’altro, oppure a thread, il che significa che appariranno in thread con rientri progressivi per indicare le risposte alle risposte, proprio come accade su Reddit. Si possono anche ordinare le risposte per più recenti, più vecchie, più apprezzate, “hot” e “casuali” (che Bluesky chiama anche “Roulette del Poster”).

Se si sceglie di impostare un dominio personalizzato come nome utente, con l’aggiornamento 1.96 Bluesky bloccherà anche il vecchio nome .bsky.social in modo che non possa essere preso da qualcun altro.

Bluesky cresce, ma la concorrenza è agguerrita

Bluesky ha visto un’impennata di nuovi utenti a novembre. Anche se la crescita ha subito un rallentamento, la piattaforma ha superato i 25 milioni di utenti totali la scorsa settimana. Inoltre, deve fare i conti con Threads di Meta, che sembra fare di tutto per ricordare alla gente che può sfornare un sacco di funzionalità e che è molto più grande e solida di Bluesky…

Intanto il social di Jack Dorsey va a gonfie vele e prevede di lanciare Bluskey+, il futuro abbonamento premium all’inizio del prossimo anno. In cantiere c’è anche una propria piattaforma di pagamento.