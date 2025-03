Bluesky, ora si possono aggiungere video da 3 minuti

Bluesky ha deciso di alzare l’asticella: da ora in poi, gli utenti potranno caricare video della durata massima di tre minuti. A settembre, quando è stato lanciato il supporto video, il limite era solo di 60 secondi.

Bluesky, video più lunghi: ora fino a 3 minuti

Con questa mossa, Bluesky si allinea ai suoi principali concorrenti. X permette agli utenti non paganti di caricare video fino a due minuti e 20 secondi, mentre Threads di Meta arriva fino a cinque minuti. Una novità che farà felici tutti quei sviluppatori che stanno lavorando per portare su Bluesky un’esperienza video simile a TikTok. App come Bluescreen e Skylight puntano a offrire un’alternativa al popolare social cinese, sfruttando il protocollo AT su cui si basa Bluesky.

Nuove funzioni per gestire chat e mute

Ma le novità non finiscono qui. Bluesky ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Richieste di chat” che permette di gestire meglio i messaggi che si ricevono da persone che non si conoscono. Quando qualcuno che non è tra i propri contatti manda un messaggio, si vedrà comparire una richiesta che si potrà accettare o rifiutare.

Inoltre, ora è più facile silenziare gli account indesiderati: basta cliccare sul menu a tre puntini di un post e selezionare l’opzione “Silenzia account”. Bluesky ha anche migliorato il layout per i tablet e il flusso di segnalazione per la moderazione.

Bluesky sfida TikTok

Portando il limite dei video a tre minuti, il social decentralizzato si avvicina all’esperienza offerta da TikTok, che permette di condividere clip fino a 10 minuti. Una mossa che potrebbe attrarre quegli utenti stanchi del dominio incontrastato di TikTok nel mondo dei video brevi. E che apre nuove possibilità per i creatori di contenuti, sempre in cerca di piattaforme alternative su cui esprimersi. È il caso di anche di Flashes, l’alternativa a Instagram di Bluesky.

La strada per scalzare il colosso cinese è ancora lunga, ma Bluesky ha le idee chiare: puntare sulla decentralizzazione e sulla libertà degli utenti, offrendo funzioni al passo coi tempi.