Bluesky ha violato le regole UE sul numero di utenti

Un portavoce della Commissione europea (Thomas Regnier) ha comunicato che Bluesky non rispetta le regole sulla divulgazione delle informazioni, tra cui il numero di utenti. Tutte le piattaforme accessibili in Europa, anche quelle che non raggiungono la soglia minima prevista dal Digital Services Act (DSA) devono avere una pagina dedicata sul sito ufficiale.

Iniziano i problemi per Bluesky

Nelle ultime settimane, Bluesky ha registrato un notevole aumento degli utenti (in questo momento sono quasi 22,5 milioni). Il social network è diventato il “rifugio” di molti utenti che hanno abbandonato X, dopo l’entrata in politica di Elon Musk e la vittoria di Donald Trump.

Bluesky non deve rispettare il Digital Services Act perché ha meno di 45 milioni di utenti mensili in Europa (sono circa la metà in tutto il mondo), quindi non può essere considerata una Very Large Online Platform (piattaforma online di grandi dimensioni), come X, Facebook e Instagram. Deve però rispettare altri obblighi, come sottolineato dal portavoce della Commissione europea:

Tutte le piattaforme nell’UE, anche quelle più piccole che sono al di sotto della soglia, come nel caso di Bluesky, devono avere una pagina dedicata sul loro sito web in cui si dice quanti utenti hanno nell’UE e dove sono legalmente stabilite.

Questa pagina non esiste sul sito di Bluesky. Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali dell’azienda.

La Commissione europea ha chiesto ai 27 governi nazionali dei paesi membri di “trovare qualche traccia di Bluesky“, ovvero dove sono i suoi uffici. L’incremento di popolarità della piattaforma è stato notato anche a Bruxelles.