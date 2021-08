Bluetooth multipoint e ANC con le cuffie wireless a meno di 20 euro

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth, ma al prezzo più basso possibile, Amazon ha la soluzione per te. Si tratta delle cuffie Soulsens H9, un headset wireless di buona qualità con cancellazione attiva del rumore ideali per qualsiasi utilizzo, dalla musica alla TV.

Cuffie Bluetooth ANC Soulsens H9: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie Bluetooth 5.0 che garantiscono un’associazione rapida ed una connessione stabile. Queste sono dotate di due driver da 40mm con un’ampia apertura, che forniscono degli ottimi alti e medi, e bassi di buona qualità per un suono piuttosto equilibrato. Molto interessante è la possibilità di utilizzare un tradizionale cavo jack da 3,5mm (fornito in confezione) per continuare ad usare le cuffie anche se scariche. Tuttavia, non manca una funzione di ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce ben 2 ore di ascolto. La batteria, inoltre, a carica completa fornisce ben 35 ore di autonomia, sufficiente a coprire diversi giorni di utilizzo.

Molto comodi sono i comandi direttamente sui padiglioni. Oltre a poter gestire volume, tracce e chiamate è anche possibile attivare gli assistenti vocali di Google ed Apple. Presente anche un comando dedicato all’attivazione/disattivazione dell’ANC (Active Noise Canceling). Da non sottovalutare è la connessione multipoint, che permette di collegare simultaneamente due dispositivi. Questo permette di gestire, ad esempio, le chiamate dal primo e la riproduzione musicale dal secondo senza mai dover ripetere l’associazione. Chiudono, ovviamente, i due microfoni con cancellazione del rumore che garantiscono conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti disturbati.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, le cuffie sono acquistabili su Amazon a soli 19,99 euro con un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino.