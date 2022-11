BNL è veramente affidabile?

Cosa pensano i clienti di BNL? È una banca veramente affidabile o no? L’opinione di coloro hanno già a che fare con una banca contano, soprattutto quando si è alla ricerca di un nuovo istituto di credito per aprire un conto corrente.

È veramente affidabile BNL o è rischiosa? Ecco opinioni e commenti

Per valutare se un istituto è veramente affidabile, ci sono alcuni utili indicatore. Per quanto riguarda BNL, bisogna prestare attenzione ai servizi, ai costi e affidabilità dell’home banking, nonché al servizio di assistenza e alla presenza sul territorio.

In base alle varie opinioni e commenti che si possono leggere sul Web, il giudizio su BNL è mediamente positivo.

Naturalmente, si tratta pur sempre di valutazioni personali, con i giudizi negativi espressi soltanto perché è più facile manifestare una delusione che una soddisfazione.

BNL a tutt’oggi è considerato uno dei gruppi bancari commerciali italiani più importanti, che conta centinaia di sportelli sparsi sul territorio nazionale e che impiega migliaia di dipendenti, oltre ad avere una buona quota di mercato.

Inoltre, chi apre un conto corrente BNL Smart accedendo in questa pagina, avrà in regalo fino a 170 euro di buoni Amazon e canone zero se si hanno meno di 30 anni. C’è tempo fino al 30 novembre, quindi meglio affrettarsi!

Il giudizio finale

Esistono due parametri che aiutano a comprendere se questa banca è affidabile dal punto di vista tecnico ed economico.

Il primo parametro è il CET 1, che il rapporto intercorrente tra il capitale di qualità e le attività che sono ponderate per il rischio.

Il secondo parametro è il Total Capital Ratio, ossia il rapporto tra le attività ponderate per il rischio e il patrimonio totale.

Ebbene, i dati aggiornati sulle banche maggiormente sicure in questo 2002 parlano chiaro: la salute di BNL è veramente ottima. Ciò vuol dire che questa banca è attualmente una delle più affidabili in Italia.

