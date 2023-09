Bollette gas e luce a prezzo bloccato e 4 €/mese di sconto se scegli NeN

Approfitta dell’attuale opportunità di attivare nuove offerte luce e gas a tariffa fissa. NeN ti consente l’accesso a tariffe che rimangono costanti per 12 mesi, mettendoti al riparo da possibili aumenti durante la stagione autunnale.

Inoltre ti premia con uno sconto di 4 euro al mese per fornitura, pari a 8 euro al mese in caso di attivazione di luce e gas per il primo anno.

NeN ti offre la possibilità di assicurarti l’elettricità a 0,198 euro/kWh e il gas a 0,69 euro/Smc. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire la procedura descritta online tramite il link qui sotto.

Le informazioni necessarie per attivare le tariffe luce e gas sono i dati dell’intestatario della bolletta e i codici identificativi della fornitura (POD per l’energia elettrica e PDR per il gas) che si trovano sulla tua bolletta.

Passa alla fornitura di gas e luce di NeN

NeN: prezzo fisso per un anno e sconto totale di 8 euro al mese sulle bollette luce e gas

Scegliendo NeN, ti assicurerai il prezzo di luce e gas per un periodo di 12 mesi. Il costo associato è il seguente:

0,198 €/kWh per la luce

0,69 €/Smc per il gas

Inoltre, come per tutti i nuovi clienti, avrai uno sconto di 4 euro al mese per un periodo di 12 mesi per ogni fornitura.

Se attivi con NeN sia luce che gas, lo sconto sarà di 8 euro al mese, per un totale di 96 euro. Il fornitore utilizza un sistema di rateizzazione fissa mensile: analizzando l’utilizzo dell’utente (basta caricare l’ultima bolletta), viene calcolata la spesa media mensile per i primi 12 mesi (comprensiva dello sconto previsto dalla promozione).

L’attivazione è gratuita e per sottoscrivere un nuovo contratto è necessario possedere i dati del proprietario e i codici POD per l’elettricità e PDR per il gas.

