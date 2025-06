Bollette luce e gas più chiare dal 1 luglio

Il bonus di 200 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro non è l’unica novità in arrivo. A partire dal 1 luglio, le società che operano nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas devono inviare ai clienti la cosiddetta Bolletta 2.0, come previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 19 del 28 febbraio 2025. Maggiore trasparenza anche per le condizioni contrattuali e le informazioni pubblicate sui siti web.

Nuove bollette luce e gas

Attualmente ogni gestore utilizza una struttura personalizzata della bolletta. In seguito all’arrivo del mercato libero sono proliferate le offerte, complicando la scelta da parte degli utenti. È possibile usare un portale dedicato per effettuare un confronto, ma il suddetto decreto legge introduce obblighi di trasparenza attraverso una maggiore uniformità grafica delle bollette.

A partire dal 1 luglio verrà utilizzata la Bolletta 2.0, sia per le nuove attivazioni che per quelle in corso. La prima pagina della bolletta, denominato Frontespizio unificato, ha una struttura uguale per tutti i venditori. Gli utenti troveranno l’importo da pagare e tutte le informazioni su contratto, pagamenti e fatturazione.

All’interno della bolletta ci sarà inoltre il cosiddetto Scontrino dell’energia, ovvero le singole voci che portano alla formazioni del costo totale. Dovranno essere chiaramente separate la quota fissa, la quota consumi e, per le bollette della luce, la quota potenza. Verranno inoltre indicate separatamente altre voci: IVA, accise, canone RAI e altre partite, come interessi di mora e prodotti/servizi aggiuntivi.

Nella nuova bolletta sono presenti anche il Box offerta (indicazione dell’offerta sottoscritta) e la sezione Elementi informativi essenziali con informazioni su caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi, ricalcoli, storico dei consumi, potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni. Infine, nella sezione Elementi di dettaglio sono riportate le informazioni di dettaglio per una comprensione approfondita.

Dal 1 luglio entrano in vigore anche gli obblighi di trasparenza per contratti e siti web. Nelle condizioni tecnico-economiche dei contratti dovranno essere illustrati in un’unica sottosezione tutti i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas naturale, separandoli dai corrispettivi relativi alla tariffa per l’uso della rete e quelli per gli oneri generali di sistema. Nella pagina web delle offerte dovranno essere pubblicati il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la scheda sintetica.