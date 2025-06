Bonus bollette da 200 euro: a chi spetta e quando arriva

Arriva il cosiddetto bonus bollette, un contributo straordinario di 200 euro riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro. Si tratta di uno sconto erogato dagli operatori, nell’arco di tre mesi, a decorrere dalla fatturazione di giugno 2025. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come beneficiarne.

Come funziona il bonus bollette da 200 euro

Come comunicato nei mesi scorsi da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), si tratta di una misura prevista dal dl bollette (decreto legge 19/2025) per l’anno in corso. Già da aprile ne stanno beneficiando coloro che percepiscono il bonus sociale elettrico, un altro aiuto rivolto alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. Per maggiori informazioni a questo proposito rimandiamo al sito dell’autorità.

L’unico requisito richiesto per ottenere il bonus bollette da 200 euro è l’ISEE fino a 25.000 euro, a partire da 9.530 euro. Non serve altro.

Come funziona? Fino a gennaio 2026, INPS trasmetterà al SSI (Sistema Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico) una comunicazione contenente l’elenco delle famiglie che hanno diritto al contributo. Questo è reso possibile dall’incrocio delle rispettive banche dati.

Dopodiché, a partire da giugno 2025 e sulla base delle indicazioni ricevute, lo stesso SSI provvederà a individuare gli intestatari delle relative forniture elettriche, notificandoli ai singoli operatori, che di conseguenza dovranno erogare lo sconto nell’arco di tre mesi. L’applicazione del bonus sarà messa in evidenza all’interno della bolletta: corrisponderà a una quota giornaliera pari a 2,25 euro, fino al raggiungimento dei 200 euro complessivi.

Cosa fare per ricevere lo sconto

L’unica azione richiesta per ricevere lo sconto è presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’INPS, il documento necessario per calcolare l’ISEE. Si tratta dell’indicatore della situazione economica dei nuclei famigliari. È possibile ottenerla attraverso il Portale Unico ISEE, effettuando l’accesso con strumenti di autenticazione come SPID e CIE.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del proprio fornitore di energia elettrica. Qui elenchiamo alcune delle pagine dedicate sui portali dei principali operatori.