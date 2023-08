Come vedere Bologna-Milan in streaming

Bologna-Milan in diretta dallo stadio Dall’Ara, l’esordio nella nuova Serie A delle due squadre è in programma per lunedì 21 agosto alle ore 20:45. La partita può essere vista in streaming su DAZN. Con ambizioni differenti per la nuova stagione al via, entrambe proveranno ad allungare subito le mani sui tre punti in palio nella prima giornata.

Serie A: guarda Bologna-Milan in streaming

Fin qui, è stata una sessione di calciomercato intensa per i club. La formazione di casa ha integrato nella propria rosa, tra gli altri, Beukema dall’AZ Alkmaar e El Azzouzi dall’Union Saint-Gilloise. Per gli ospiti, invece, una carrellata di new entry: Musah, Chukweze, Okafor, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek e Romero solo per citarne alcuni. Basteranno a compensare gli addii di Tonali e Ibrahimović?

I tifosi delle due squadre, ansiosi di assistere al loro esordio in campionato, possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Alla telecronaca, la voce di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico è stato affidato ad Andrea Stramaccioni.

Motta e Pioli proveranno a iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Dominguez, Moro, Aebischer, Ferguson, Barrow, Arnautovic;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Giroud, Leao.

Considerando i valori in campo, il pronostico dei bookmaker è quasi inevitabilmente in favore dei rossoneri. Occhio per ai padroni di casa, che potrebbero far leva su alcuni punti deboli mostrati dagli avversari durante le amichevoli estive disputate.

La piattaforma trasmetterà in streaming tutti gli incontri di Serie A, dieci partite su dieci per ogni turno di campionato. Con un abbonamento a DAZN sarà inoltre possibile vedere il meglio di campionati europei come LaLiga spagnola e, da quest’anno, anche la Liga Portugal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.