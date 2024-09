Bologna-Shakhtar Donetsk: dove vederla in streaming in Italia e all'estero

Ci sono voluti 60 anni, ma il Bologna è adesso pronto per calpestare il palcoscenico più importante: quello di una Champions League nuova e rinnovata, con un inedito girone unico che promette di regalare ancora più spettacolo e sorprese imprevedibili. La squadra guidata da Italiano, ancora in difficoltà in campionato, attende mercoledì 18 settembre la formazione esperta dello Shakhtar Donetsk, in un debutto che ha già fatto registrare il tutto esaurito al Dall’Ara.

La partita avrà inizio alle ore 18.45 e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se ti sei abbonato o stai per farlo, ma ti trovi all’estero, dovrai utilizzare anche NordVPN per assistere al match.

Bologna-Shakhtar in streaming in italiano anche all’estero

L’applicazione di NOW non può essere infatti utilizzata all’estero a causa delle restrizioni geografiche attive sulla stessa. Un limite che appunto puoi facilmente aggirare con NordVPN, geolocalizzandoti in Italia anche se ti trovi fuori dal paese. Il procedimento è molto semplice:

Attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di settembre Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e seleziona la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso potrai aprire NOW, selezionare Bologna-Shakhtar Donetsk e iniziare la visione in streaming in italiano

Con NordVPN avrai inoltre la certezza di una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, una funzione utilissima specie se fai spesso uso delle reti WiFi pubbliche.

Le probabili formazioni di Bologna-Shakhtar Donetsk

Queste invece le formazioni con cui le due squadre dovrebbero scendere in campo:

Bologna (4-3-3) : Skorupski; Posh, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson

: Skorupski; Posh, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson Shakhtar Donetsk (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Pedrinho, Sikan, Macedo

Sotto le due torri la gente scalpita di vedere finalmente il suo Bologna in Champions League. Non perderti la diretta streaming a partire dalle ore 18.45 su NOW.