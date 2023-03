BOMBA LG Smart TV 4K UHD 55" al 52% di SCONTO

Il cinema arriva anche a casa tua. A un prezzo davvero super accessibile oggi su Amazon trovi l’eccezionale LG Smart TV 4K UHD 55″ con tecnologia AI ThinQ. Acquistala a soli 310 euro, invece di 649 euro. Per te uno sconto immediato del 52% e possibilità di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

A un prezzo entry level ti arriva direttamente a casa, con consegna gratuita, un televisore di ultimissima generazione. Dotato di processore 4K a5 Gen 5 con Intelligenza Artificiale offre un’elaborazione avanzata delle immagini. Compatibile con Google Assistant e Alexa si gestisce anche tramite comandi vocali e da remoto.

LG Smart TV 4K UHD 55″: su Amazon si gioca duro

Devi essere veloce per accaparrarti la LG Smart TV 4K UHD 55″ AI ThinQ a soli 310 euro. Anche se la disponibilità è immediata, questo prezzo la sta facendo andare a ruba. Perciò non devi perdere altro tempo e afferrare subito questa occasione. Con i suoi 55 pollici offre una qualità da sala cinematografica per un’esperienza 4K reale.

Mettila nel carrello a soli 310 euro, anziché 649 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.