BOMBA Xiaomi 12 Lite: su Amazon risparmi 100€

Siamo davvero felici di fornirti un risparmio pari a 100 euro con questa incredibile offerta che trovi su Amazon. Acquista ora lo Xiaomi 12 Lite 5G a soli 398,99 euro, invece di 499,90 euro. Si tratta di un ottimo smartphone che offre prestazioni decisamente interessanti. Intanto la versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 128GB di Memoria Interna con 2 anni di garanzia italiana.

Puoi decidere di pagare questa offerta in 5 comode rate mensili a tasso zero. Attivando il mini finanziamento con Cofidis, direttamente al check out, dividerai l’importo da soli 79,80 euro al mese, per 5 mesi senza interessi.

Xiaomi 12 Lite 5G al miglior prezzo? Ora lo trovi su Amazon

Grazie alla sua tecnologia studiata nei minimi particolari, lo Xiaomi 12 Lite 5G è un ottimo mediogamma che si comporta da top di gamma. Il display AMOLED da 6,55 pollici è incredibilmente realistico con colori e profondità eccezionali per rendere tutto ancora più immersivo. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 120Hz rende tutto estremamente fluido e senza rumori di immagine.

La batteria da 4300mAh è in grado di ottimizzare i consumi grazie a un particolare sistema di intelligenza artificiale che si adatta alle tue abitudini. Il processore Qualcomm Snapdragon 778G ti coinvolge con potenza e velocità capaci di andare oltre ogni limite senza mai surriscaldarsi grazie al sistema di raffreddamento multi-livello. Mettilo nel carrello a soli 398 euro.

La batteria da 4300mAh è in grado di ottimizzare i consumi grazie a un particolare sistema di intelligenza artificiale che si adatta alle tue abitudini. Il processore Qualcomm Snapdragon 778G ti coinvolge con potenza e velocità capaci di andare oltre ogni limite senza mai surriscaldarsi grazie al sistema di raffreddamento multi-livello.

