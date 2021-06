Bombetta Amazon Basics: il mouse wireless con trackball a -20%

Il mouse wireless con trackball di Amazon Basics è in offerta a soli 24,39€ Il ribasso del 20% rende il prezzo di listino più conveniente creando un'ottima occasione d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless con trackball: cosa sapere a riguardo

Il mouse wireless con trackball è un prodotto comodo e adatto a chi passa molte ore davanti al computer. Grazie al suo design consente di lavorare con comfort e passare lunghe giornate davanti al PC senza affaticare la mano.

La struttura è infatti ergonomica, utile per chi si serve della mano destra e facili da abituarcisi. La trackball è un valore aggiunto che permette di ottenere un controllo professionale senza affaticare il polso. Inoltre il suo essere wireless elimina le restrizioni delle cablature consentendo una superficie di lavoro ampia circa 9 metri.

In merito ai tasti sono presenti i classici click per accedere alle funzioni del tasto destro e sinistro, una rotellina di scorrimento, i tasti avanti e indietro e un pulsante che consente di regolare i DPI del cursore. Per una maggiore personalizzazione, i tasti sono altresì programmabili.

La connessione con il dispositivo avviene mediante un ricevitore USB. Basta collegarlo al computer o laptop per servirsi istantaneamente del mouse. Inoltre la sua compatibilità è attestata sia su dispositivi Windows che MacOS a partire dalla versione 10.11 in poi.

Il mouse wireless con trackball di Amazon Basics è disponibile all'acquisto a soli 24,39€. Ordinandolo oggi lo riceverai in sole 24 ore grazie all'abbonamento Prime. In caso tu non sia membro, le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per le consegne presso punto di ritiro. In queste due ultime situazioni, i tempi sono standard.