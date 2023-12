Hai perso BONK? TOSHI e NUGX potrebbero essere i prossimi

Le meme coin sono al centro dell’attuale frenesia delle criptovalute. Se ti sei perso il rialzo di Bonk (BONK), riprenditi e dai un’occhiata a Toshi (TOSHI) e a NuggetRush (NUGX). La loro crescita esplosiva è prevista per il futuro, fatto che le rende le migliori criptovalute in cui investire.

Questo articolo spiegherà perché Toshi e NuggetRush sono le prossime grandi novità nel settore delle criptovalute. Iniziamo.

NuggetRush (NUGX): una giocata promettente

Il mercato delle criptovalute può essere paragonato a una partita a scacchi e NuggetRush (NUGX) rappresenta una grande giocata. Attualmente nelle sue fasi iniziali, questa criptovaluta si distingue tra le nuove ICO. Per questo motivo la raccolta di 1 milione di dollari non sorprende, in quanto gli investitori prevedono una forte impennata dei prezzi.

Se ti sei perso l’impennata di Bonk, NuggetRush ti offre un’altra possibilità di guadagno massiccio. Questa meme coin unica nel suo genere si trova all’incrocio tra GameFi, impact gaming e P2E. Se sei un appassionato di giochi, questo rende il tutto ancora più entusiasmante.

Il suo gioco di prossima uscita è destinato a conquistare il mondo dei giochi. Si baserà sull’estrazione dell’oro e permetterà ai giocatori di vivere un’esperienza di gioco entusiasmante e di guadagnare ricompense e pepite. Gli asset raccolti nel gioco possono essere scambiati o negoziati sul marketplace in cambio di beni del mondo reale come denaro o oro.

Ciò che lo distingue ulteriormente dagli altri è l’integrazione del gioco d’impatto. Mentre la maggior parte dei giochi si concentra sul divertimento e sulle emozioni, NuggetRush sosterrà cause meritevoli in tutto il mondo. Ad esempio, contribuirà al miglioramento dei minatori artigianali donando loro una parte degli acquisti e delle ricompense del gioco.

Nel terzo round della sua ICO, un token costa solo 0,013 $. Gli analisti prevedono un aumento di 65x dopo il lancio. Questo la rende la migliore nuova criptovaluta in cui investire oggi.

Bonk (BONK): una crescita esplosiva

La corsa al rialzo di Bonk (BONK) è stata una delle più emozionanti. Sarà considerata una delle più straordinarie e sarà raccontata tra qualche anno. La meme coin basata su Solana è stata quotata sia su Coinbase che su Binance in una settimana, un’impresa straordinaria che ha alimentato il suo rialzo.

Sebbene il prezzo sia leggermente diminuito rispetto al suo picco, i portafogli di molti possessori sono ancora in rialzo. Nell’ultimo mese, il valore di Bonk è aumentato di oltre il 300%. Mentre i primi possessori hanno guadagnato un sacco di soldi, i nuovi investitori sono cauti nell’entrare sul mercato, temendo un calo. Di conseguenza, stanno optando per alternative più promettenti.

Toshi (TOSHI): la prossima grande cosa?

La stagione dei meme è arrivata e Toshi (TOSHI) è pronta a fare una corsa parabolica. Questa meme coin è stata ispirata dal gatto del fondatore di Coinbase Brian Armstrong, Toshi. Sta rapidamente guadagnando popolarità come meme coin sulla blockchain Base, fatto che la rende una delle migliori criptovalute in cui investire.

Toshi è attualmente una delle meme coin più gettonate del momento. Le fusa di questo token tema felino si sentono in tutto il panorama delle criptovalute, fatto che lo rende un ottimo modo per posizionarsi per ottenere guadagni massicci. Toshi mira a superare la crescita di meme coin popolari come Dogecoin e Shiba Inu. È una buona criptovaluta da acquistare subito, pronta per un rialzo.

Conclusione

Bonk non è la prima operazione rialzista nel settore delle criptovalute e non sarà l’ultima. Le prossime a salire sono Toshi e NuggetRush. Si prevede che queste promettente meme coin saliranno alle stelle, diventando così le migliori criptovalute da acquistare ora.

