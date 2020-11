Da oggi i cittadini possono chiedere il contributo previsto dalla Fase 1 del Piano Voucher, quel Bonus 500 euro utile a sottoscrivere un nuovo contratto di connettività a banda ultralarga e contestualmente a ottenere un computer o tablet. Tra gli operatori accreditati per partecipare all’iniziativa (consulta l’elenco completo in PDF) c’è anche WINDTRE con la sua offerta Super Fibra.

L’offerta Super Fibra di WINDTRE per il Bonus 500 euro

Permette di ottenere un accesso Internet a 1 Giga con modem incluso, senza costi di attivazione e con un anno di abbonamento alla piattaforma Amazon Prime. I dispositivi proposti sono Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione e il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, con le modalità riportate nell’immagine qui sotto.

Il sito della telco inoltre precisa che:

L’offerta è valida fino a esaurimento fondi e previa verifica dei requisiti richiesti dal governo nonché disponibile nelle città FTTH (Aree Bianche escluse) e soggetta a limitazioni tecniche e geografiche.

Maggiori dettagli e il form da riempire per essere ricontattati si trovano nella pagina dedicata presente sul sito dell’operatore (link a fondo articolo). Ricordiamo infine che il contributo è riconosciuto in questa fase esclusivamente alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro: invitiamo a consultare la nostra guida per il calcolo online.