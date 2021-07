Bonus Cultura da 500€: 18app, occhio alla scadenza

Così come succede con la Carta del Docente, anche il Bonus Cultura ha una scadenza. Quest'anno ne hanno diritto tutti i nati del 2002, ma per poterne approfittare bisogna giocoforza iscriversi al programma nei tempi previsti e spendere quindi la cifra accreditata entro il limite massimo indicato. In questa guida indichiamo tutti i riferimenti utili per fare tuo il bonus cultura ed approfittarne per gli acquisti che desideri.

Bonus cultura: scadenza e tutti i dettagli

Il Bonus Cultura è un buono da 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Per poterne approfittare devi anzitutto iscriverti al programma 18app tramite SPID (è dunque giocoforza necessario possedere un proprio account sul Sistema Pubblico di Identità Digitale), dopodiché devi fare attenzione a queste due scadenze tassative:

entro il 31 agosto 2021 devi registrarti a 18app

devi registrarti a 18app entro il 28 febbraio 2022 devi aver speso il tuo Bonus Cultura

Il bonus può essere speso tanto in negozi fisici affiliati quanto online. Amazon, ad esempio, mette a disposizione una pagina specifica sulla quale convertire il bonus in buoni spesa da utilizzare quindi su

Il bonus 18app, introdotto ai tempi del Governo Renzi, è stato riproposto annualmente ai 18enni per stimolare la spesa in prodotti culturali e per portare all'immediata registrazione di un account SPID con cui iniziare ad interagire con i servizi della Pubblica Amministrazione.