Bonus Cultura, scadenza imminente: 31 agosto 2021

Se sei nato nel 2002 hai un'opportunità da cogliere immediatamente: si tratta del Bonus Cultura, ossia 500 euro di bonus da spendere in prodotti, servizi e contenuti di vario tipo secondo le modalità previste dal Ministero della Cultura.

La richiesta era possibile fin dal 1 aprile scorso, ma chi non avesse ancora provveduto ha ora ancora pochi giorni per poter recuperare: la richiesta va infatti eseguita entro il 31 agosto, avendo poi tempo fino al 28 febbraio 2022 per spendere la propria cifra in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti, parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva o abbonamenti ai quotidiani.

Come sfruttare il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura va richiesto sul sito 18app, ove il login va effettuato tramite SPID. L'età ed il possesso di una Identità Digitale sono gli unici requisiti necessari: è sufficiente seguire la procedura per ottenere il proprio bonus immediatamente accreditato. Chiunque volesse spendere su Amazon i crediti acquisiti può seguire le istruzioni su questa pagina.

Il Bonus Cultura è un provvedimento in auge ormai da tempo e garantisce ai 18enni una somma da poter spendere in formazione o contenuti, innestando così un meccanismo virtuoso (nato inizialmente anche a sostegno dello SPID, oggi esploso soprattutto grazie al cashback). Il tempo per la spesa c'è, ma il tempo per la richiesta del bonus è ormai agli sgoccioli: in ballo 500 euro in cultura, un investimento che si può facilmente sprecare (non mancano le occasioni) o trasformare in opportunità. Purché ci si arrivi entro il 31 agosto.