Bonus elettrodomestici: perché tanti non sono stati utilizzati?

Circa un milione di domande presentate per il Bonus elettrodomestici (secondo il Ministero), ma solo 300.000 codici sconto utilizzati. Quanto accaduto è piuttosto chiaro: la possibilità di richiederlo senza alcun tetto ISEE minimo e senza l’obbligo di spenderlo ha innescato una sorta di corsa all’incentivo. Lo dimostrano i problemi all’app IO nel giorno del debutto. Molti di coloro che l’hanno ottenuto, poi, lo hanno lasciato scadere.

Come è andata con il Bonus elettrodomestici?

Dopotutto, lasciar trascorrere i 15 giorni a disposizione per usare il contributo non comporta alcuna penalità, se non quella di non poterlo chiedere nuovamente. C’è dunque stata una sorta di accaparramento, un po’ come avvenuto a fine ottobre con il Click Day del Bonus auto elettriche.

Per chi lo ha ottenuto il 18 novembre, il periodo utile per cambiare elettrodomestico spendendo il voucher è terminato il 3 dicembre. Da ieri, la piattaforma che gestisce l’iniziativa sta facendo scorrere la lista d’attesa. Questa fase assegna le risorse rimanenti a coloro che non erano arrivati in tempo, ma avevano comunque inoltrato la domanda. Insomma, a chi si è messo in coda.

Ricordiamo che i fondi stanziati ammontavano inizialmente a 48,1 milioni di euro. Tenendo conto dei 300.000 codici utilizzati, ne sono stati già consumati un minimo pari a 30 milioni di euro (il contributo parte da 100 euro, 200 euro con ISEE della famiglia sotto i 25.000 euro), comunque più della metà.