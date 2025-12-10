Bonus luce alle famiglie: 55 euro in arrivo per le bollette

L’arrivo del 2026 ormai alle porte dovrebbe portare con sé un nuovo contributo destinato alle famiglie, il cosiddetto Bonus luce. Stando a quanto trapelato, si tratterebbe di un sostegno dal valore di 55 euro riconosciuto a circa 4,5 milioni di nuclei familiari, per una spesa complessiva che arriverebbe a sfiorare i 250 milioni di euro, a pesare sul bilancio di CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Bollette luce: a chi spetta il bonus di 55 euro
Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché manca il via libera da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che ne definirà i dettagli operativi. Lo vedremo integrato nell’app IO come servizio di cui effettuare richiesta, come avvenuto di recente con il Bonus elettrodomestici, oppure l’assegnazione avverrà in automatico?
Le informazioni disponibili fanno riferimento a una misura destinata ad aiutare le cosiddette famiglie vulnerabili ovvero quelle con indicatore ISEE fino a 15.000 euro oppure fino a 20.000 euro, ma con almeno quattro figli a carico. Andrà ad aggiungersi al Bonus sociale già erogato, non lo sostituirà.
Secondo il Codacons (comunicato), che invoca
interventi strutturali, non sarà comunque sufficiente ad affrontare il problema relativo ai forti rincari dell’energia registrati nel corso degli ultimi anni: si è arrivati al +49,7% per le tariffe della luce rispetto al 2020.
È giusto aiutare le famiglie più fragili, ma la strada dei bonus non può essere l’unica percorribile per abbattere la spesa energetica degli italiani.
Un altro aiuto in arrivo con il nuovo anno è quello di cui dovrebbero beneficiare le piccole e medie imprese (anche in questo caso si attende la conferma). Come già avvenuto in passato, potrebbero aver diritto a un nuovo sconto sulle bollette della fornitura elettrica, attraverso una riduzione degli oneri di sistema. In questo caso, il peso per le casse dello Stato dovrebbe ammontare a circa 750 milioni di euro.