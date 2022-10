Il Bonus TV si evolve: ecco un'altra importante novità

Si avvicina sempre di più il momento in cui tutti dovranno adeguarsi al nuovo digitale terrestre, pena l’isolamento totale dalle trasmissioni TV. Per questo è importantissimo acquistare per tempo un apparecchio compatibile alla prossima tecnologia DVB-T2. Meno male che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha introdotto un’ulteriore novità nel Bonus TV.

Qualche mese fa, il MISE aveva stanziato altri 10 milioni di euro per il nuovo digitale terrestre. Una parte di questi ha fatto sapere di averli destinati per sostenere tutti coloro che attualmente e nel futuro non saranno mai raggiunti dalla tecnologia DVB-T2.

Ecco perché in questi giorni è disponibile il nuovo Bonus TV per apparecchi satellitari. L’utente che non può ricevere le emittenti tramite piattaforma digitale terrestre – non per sua volontà, ma per problemi tecnici nazionali – potrà richiedere uno sconto fino a 50 euro sull’acquisto di apparecchi atti a trasmettere i canali TV tramite satellite.

Un’ottima occasione per risparmiare e adeguarsi al prossimo switch off programmato per gennaio 2023. Utilizza subito il tuo Bonus TV Apparecchi Satellitari acquistando il Decoder tivù sat Thomson THS807 a soli 99 euro, invece di 134 euro.

Bonus TV: come ricevere fino a 50€ sull’acquisto di apparati satellitari

Per ottenere il Bonus TV Apparati Satellitari non dovrai far altro che compilare la richiesta disponibile online indicando in tutte le sue parti quanto richiesto. Erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si ottiene direttamente in un negozio, sia fisico che online, prima oppure durante l’acquisto.

Per prima cosa dovrai scaricare l’apposito modulo e compilarlo seguendo le istruzioni indicate. Poi, una volta completato, dovrai presentarlo al momento dell’acquisto presso uno dei rivenditori (anche online) compatibili con questa iniziativa.

In questo modo potrai ottenere fino a 50 euro di sconto che viene determinato durante l’acquisto e in base al costo del prodotto scelto. Ti ricordiamo, inoltre, che il Bonus TV è valido solo per una persona a nucleo famigliare.