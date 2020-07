Bonus Vacanze con l'app IO: successo immediato

Il bonus vacanze è stato evidentemente un grande traino per l’app IO, ossia lo strumento necessario per richiedere il bonus e partire così con i sogni per le proprie mete estive. La consegna dei bonus vacanze è infatti iniziata a mezzanotte e (salvo qualche intoppo dei primi minuti, apparentemente risolti in tempi brevi e sicuramente non paragonabili a quanto avvenuto con il bonus 600 euro sul sito INPS ad inizio aprile) ed in 12 ore sarebbero già stati assegnati 72295 buoni.

Bonus Vacanze, subito boom

Così l’annuncio di Dario Franceschini:

Il #bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 72.295

nuclei familiari l’hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche. https://t.co/CLfxcgx3Ns pic.twitter.com/zEUryOz0Gv — Dario Franceschini (@dariofrance) July 1, 2020

Paola Pisano, Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, affianca all’app IO anche un altro protagonista di questo successo: SPID, il sistema di identificazione sui servizi della Pubblica Amministrazione:

Il bonus è erogato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro ed è calibrato sui seguenti scaglioni:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

euro per nucleo composto da tre o più persone 300 euro da due persone

euro da due persone 150 euro da una persona.

Erogare 30 milioni di euro ad oltre 70 mila utenze in sole 12 ore è un risultato che dimostra quanto la formula della digitalizzazione sia una formula vincente, in grado di velocizzare e semplificare i processi e tale da migliorare anche l’immagine della PA agli occhi del cittadino. L’app IO avrà grandi responsabilità su di sé nei mesi a venire, quando il numero dei servizi erogati andrà ad aumentare e per gli italiani nascerà un nuovo canale di interazione con il Sistema Paese.

Vogliamo pensare che questo percorso virtuoso inizi oggi, così, pensando alle vacanze, cercando un sollievo nel mezzo di una tempesta che sta coinvolgendo tutto il mondo. Se c’è bisogno di ottimismo, non può che essere quello della ragione e dell’innovazione.