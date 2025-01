Bookshop.org sfida Amazon: nuova piattaforma per ebook

Bookshop.org, già nota per il suo sostegno alle librerie indipendenti, ha lanciato un servizio di e-book tutto suo. Finalmente, un’alternativa ad Amazon!

Inutile girarci intorno: quando si parla di e-book, Amazon è il re incontrastato. Merito (o colpa) del Kindle, l’e-reader più popolare sul mercato. Certo, esistono alternative come Kobo, ma spesso i lettori non hanno altra scelta che passare da Amazon o altre grandi catene per acquistare gli e-book. Un vero e proprio monopolio, denunciano autori e librai.

Bookshop.org contro Amazon: al via la piattaforma per ebook

I lettori che vogliono sostenere le librerie indipendenti anche in formato digitale ora possono contare su Bookshop.org. La piattaforma condivide già una fetta delle vendite con le piccole librerie americane. Ora ha deciso di fare il grande passo nel mondo degli e-book. Un’opzione in più per i consumatori attenti, che finora avevano le mani legate.

Il fondatore e CEO di Bookshop.org Andy Hunter, non ha dubbi: “Quando abbiamo lanciato Bookshop.org, volevamo sostenere le librerie locali nella loro battaglia contro Amazon e altri colossi dell’e-commerce. Questo nuovo servizio di e-book è un altro tassello del nostro impegno per tenerle a galla“.

Per ora, gli e-book di Bookshop.org si possono leggere solo sul browser o sulle app per Android e iOS. Ma per fare davvero la differenza, la piattaforma dovrà trovare il modo di rendere i suoi e-book compatibili con e-reader come il Kindle. Solo così potrà davvero sfidare Amazon sul suo stesso terreno.

La critica letteraria Maris Kreizman, su Bluesky, mette le mani avanti: “Il fatto che Bookshop venda e-book non risolverà tutti i problemi. Amazon ha il monopolio in questo settore da troppo tempo. Ma è un primo passo importante e va celebrato“.

Insomma, la strada è ancora lunga, ma Bookshop.org ha lanciato il guanto di sfida ad Amazon. Riuscirà a spezzare il suo dominio sugli e-book?