Boomerang, semplice come il primo WeTransfer

Non tutti sono contenti dell’acquisizione di WeTransfer da parte dell’italiana Bending Spoons, avvenuta lo scorso anno. Vale per gli utenti che hanno visto introdurre nuove limitazioni nell’utilizzo del servizio e per chi è stato colpito dal pesante round di licenziamenti che ha tagliato il 75% dello staff. Lo stesso si può dire di Nalden, uno dei fondatori della piattaforma che ha lasciato il progetto nel 2019 e che ora ha pronta un’alternativa.

Il co-creatore di WeTransfer lancia Boomerang

Le sue sono parole dure, affidate alla redazione di TechCrunch: A Bending Spoons non importa molto delle persone . A risultare scontenti delle modifiche apportate sarebbero in particolare i creativi, anche per l’introduzione di una clausola (poi rimossa) che avrebbe consentito alla società la libertà di utilizzare i contenuti caricati per l’addestramento della propria AI.

Nel tentativo di proporre un servizio in grado di riportare in vita lo spirito originale di WeTranfer, Nalden ha lanciato Boomerang. Già raggiungibile all’indirizzo bmeng.me, permette a tutti di caricare e condividere file con dimensione massima pari a 1 GB senza login. I link rimangono attivi per una settimana.

Con la registrazione di un account gratuito, il limite sale a 3 GB e si ha accesso a funzionalità avanzate come la cronologia degli upload e la personalizzazione delle pagine create. C’è anche un’opzione premium da 6,99 euro al mese: file da 5 GB, 500 GB di caricamenti, scadenza dei link posticipata a 90 giorni e collaborazione con altri utenti. Non è prevista l’aggiunta della pubblicità.

Voglio solo offrire uno strumento che funzioni per gli utenti. È come comprare un martello. Forse non vuoi comprare un martello costoso, ma un martello che funzioni e basta.

Boomerang ha volutamente un’interfaccia minimalista. Al momento è accessibile solo da web, all’indirizzo riportato sopra, ma presto arriverà un’applicazione per macOS.

Tra le altre alternative a WeTransfer da tenere in considerazione c’è Transfer.it, lanciato da MEGA in estate.