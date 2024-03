Borroe Finance capitalizza il rialzo dell'IA per unirsi a Bittensor e AGIX

Borroe Finance ($ROE) sta sfruttando il rialzo dell’AI, unendosi a Bittensor (TAO) e SingularityNET (AGIX) come una delle migliori criptovalute da acquistare. Il mercato dell’intelligenza artificiale sta guadagnando una notevole trazione negli ultimi tempi, grazie allo sviluppo incessante di protocolli di intelligenza artificiale.

Perché gli investitori dovrebbero puntare su queste migliori criptovalute del settore AI? Scopriamolo!

Borroe Finance sfrutta il rialzo dell’AI

Borroe Finance ($ROE) guadagna slancio al rialzo sulla scia del mercato dell’AI. Come progetto DeFi che finanzia l’AI, Borroe Finance ($ROE) emerge come il migliore dei due mondi, approfittando dell’impatto degli sviluppi di ciascun settore. Data la tendenza di $ROE a fiorire con ogni settore, Borroe Finance è considerata una delle migliori ICO da sfruttare prima e dopo la sua quotazione su DEX.

L’aspetto affascinante di Borroe Finance è il suo mandato di servire gli utenti del dominio Web3 come piattaforma di finanziamento in cui è possibile raccogliere fondi per usi aziendali e personali. Questa utilità mira ad affrontare la crisi finanziaria prevalente nella diaspora del Web3 che ha inibito la crescita del settore. Borroe Finance offre diversi strumenti di DeFi che vanno dal CrossFi a una pool di liquidità e utilizza la tecnologia AI per la valutazione del rischio.

Costruita sulla blockchain Polygon, $ROE possiede un meccanismo deflazionistico che consente di effettuare delle emissioni periodiche. Grazie alla sua continua adozione, Borroe Finance ($ROE) si è assicurata un guadagno del 90% dopo essere passata dal prezzo di prevendita beta di 0,010 $ al valore di 0,019 $ della quarta fase. Da qui, gli esperti prevedono un’impennata del 110,5% del prezzo attuale di $ROE fino a 0,040 $, creando una finestra di opportunità per gli investitori per massimizzare i loro profitti.

Bittensor cresce insieme all’aumento del volume di trading

I recenti dati di mercato mostrano che Bittensor (TAO) ha guadagnato slancio verso l’alto grazie all’aumento del volume degli scambi. Questa prestazione è dovuta al fatto che il rialzo guidato dal Bitcoin ha provocato un’impennata in tutto il mercato delle criptovalute, compreso il settore dell’AI. Le criptovalute basate sull’IA stanno guadagnando una trazione significativa e Bittensor (TAO) beneficia di questo movimento.

Il 6 marzo, gli osservatori sul mercato hanno notato che il volume di trading di Bittensor è aumentato del 124% rispetto alla sua posizione nell’ultima settimana. Nel frattempo, la sua offerta in circolazione è crollata dello 0,87%, attestandosi attualmente a 6,37 milioni. Inoltre, Bittensor (TAO) si colloca al 30° posto nella classifica dei migliori altcoin per valutazione di mercato, stimata in 4,76 miliardi di dollari.

Il grafico mostra che Bittensor (TAO) è salita del 14,8% da 625,02 $ a 717,87 $ tra il 4 e l’8 marzo. Considerato che TAO è ancora al rialzo, gli esperti ritengono che Bittensor possa puntare a 1.000,00 $ prima dell’halving di Bitcoin. Questa ipotesi vede TAO puntare a una crescita del 28,2% rispetto al prezzo attuale.

SingularityNET vede un rialzo dopo lo sblocco dei token

SingularityNET (AGIX) ha registrato una notevole crescita il 6 marzo, che è poi proseguita. Il rialzo è iniziato quando i riflettori si sono spostati sul mercato dell’intelligenza artificiale, inducendo gli investitori a reindirizzare i fondi verso questo settore per generare guadagni incredibili. Questo sviluppo ha avuto un impatto significativo sul prezzo di SingularityNET, con AGIX che ha raggiunto nuove vette.

Inizialmente, il protocollo ha fatto circolare 8,97 milioni di token AGIX il 28 febbraio. I token sono stati dirottati verso lo schema di utilità AGIX-ADA, un motore fondamentale della rete SingularityNET. Mentre lo sblocco avrebbe dovuto dare il controllo ai ribassisti, i rialzisti hanno presto rubato la scena, provocando un rialzo nel mercato di SingularityNET (AGIX).

L’inversione di tendenza è evidente nella prestazione di SingularityNET tra il 6 e l’8 marzo, che ha visto AGIX salire del 60,4% da 0,81 $ a 1,30 $. Mentre la criptovaluta AI procede verso l’alto, gli analisti ritengono che SingularityNET (AGIX) potrebbe raggiungere i 2,00 $, grazie al suo attuale slancio. Questa previsione suggerisce un aumento del 35% del prezzo di SingularityNET, rendendola una buona criptovaluta da acquistare dopo $ROE.

