BOSGAME E3: taglio di prezzo per il nuovo Mini PC con Intel N150

Ha appena fatto il suo ingresso nella gamma Ecolite di Mini PC proposta dal marchio ed è già in forte sconto su Amazon: è il nuovo modello BOSGAME E3. Animato da un comparto hardware con CPU di ultima generazione, ha tutto ciò che serve per il lavoro, per lo studio, per la navigazione online e per l’intrattenimento nel tempo libero. Per approfittare dell’offerta in corso non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Mini PC in sconto: il nuovo BOSGAME E3 è un affare

Ha in dotazione il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Diamo uno sguardo di seguito alle sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli.

Processore Intel N150 con chip ‎Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB);

SSD da 512 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Type-A, una USB-C (con output video) e jack audio;

due uscite HDMI 2.0 per la connessione a un massimo di tre monitor 4K.

Attiva il coupon disponibile in questo momento, ottieni lo sconto di 50 euro e acquista BOSGAME E3 al prezzo finale di soli 199 euro. Se decidi di comprarne due o più unità hai diritto a un’ulteriore riduzione della spesa.

Cosa c’è nella confezione? Sono inclusi il manuale di istruzioni, l’adattatore per l’alimentazione, una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor a un cavo HDMI. Se lo ordini subito, il nuovo Mini PC della gamma Ecolite arriverà a casa tua già entro domani (o presso un punto di ritiro a tua scelta) con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon.