BOSGAME P5: nuovo Mini PC (Ryzen, 24/512GB, W11) in offerta

Appena aggiunto al catalogo di Amazon e già in forte sconto: BOSGAME P5 è il nuovo Mini PC del marchio, caratterizzato da un comparto hardware di fascia alta e da un design unico nella categoria. Approfitta del coupon da 80 euro per risparmiare sull’acquisto e metterlo subito sulla tua scrivania. Ha il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e con licenza ufficiale di Microsoft.

BOSGAME P5: le specifiche del nuovo Mini PC

Come anticipato, le specifiche tecniche sono ottime, in grado di erogare una potenza di calcolo notevole: processore AMD Ryzen 5 6600H con chip grafico AMD Radeon 600M integrato, affiancato da 24 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD PCIe da 512 GB. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5 G e una gamma completa di porte fisiche presenti sul case. Supporta il collegamento simultaneo a quattro monitor con risoluzione massima 8K, grazie a due uscite HDMI e altre due USB-C. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Attiva il coupon dedicato e sblocca lo sconto di 80 euro che ti permette di acquistare BOSGAME P5 al prezzo finale di 419 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma non solo.

Lo puoi ricevere direttamente a casa tua in pochi giorni con la consegna gratuita se lo ordini subito. Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale di istruzioni.