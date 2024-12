Bottles 51.16: l'ultima versione con bugfix e nuove funzioni

Bottles, l’emulatore basato su Wine per Linux che permette l’esecuzione di software e giochi Windows, realizzato dall’Italiano Mirko Brombin, si è da poco aggiornato alla versione 51.16 con ulteriori novità per quanto riguarda le funzionalità, oltre ai consueti correttivi.

Bottles 51.16: le novità dell’ultima versione dell’emulatore

Bottles 51.16 corregge innanzitutto un’importante problema che si verificava con il parametro “$@” nello script wrapper di Gamescope. Ciò, insieme a un nuovo toggle per i singoli programmi, assicura un controllo più preciso per gli utenti e i giocatori più esperti, che vogliono impostare un ambiente su misura in base alle esigenze personali.

Vengono poi apportate diverse migliorie che interessano il sistema di compilazione e al manifesto per Flatpak. Gli altri miglioramenti sono invece totalmente incentrati sull’esperienza d’uso, con una nuova opzione per l’alfabetizzazione dell’elenco dei programmi, richiesta da molti utenti che fanno uso dell’emulatore, in modo da velocizzare la ricerca del software o del gioco da emulare. Nel menu impostazioni, è ora disponibile anche una sezione denominata “MangoHud”, la quale permette la visualizzazione delle metriche relative alle prestazioni di avvio dei giochi.

Gli sviluppatori di Bottles hanno anche risolto con la versione 51.16 un problema che causava la non applicazione delle impostazioni di avvio, definite dall’utente, se il software da emulare veniva avviato tramite collegamento dal desktop. La correzione garantisce adesso che l’applicativo si avvii con le opzioni di avvio definite in precedenza, prevenendo qualsiasi possibile problematica.

Un altro problema risolto riguarda un processo di ripristino degli snapshot, il quale iniziava immediatamente senza possibilità di annullamento. Il processo è ora stato corretto, garantendo un maggior controllo agli utenti.

Per testare Bottles 51.16, gli sviluppatori hanno usato titoli come Grand Theft Auto V, avviato tramite Epic Games Store, come specificato nella lista cambiamenti completa, che è disponibile nella sezione dedicata all’emulatore su GitHub. L’ultima versione è disponibile al download dal gestore pacchetti Flatpak.