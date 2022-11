Come vedere Brasile-Serbia in streaming (Mondiali)

Brasile-Serbia è l’incontro che chiude il primo turno dei gironi nei mondiali di calcio in Qatar. È anche il match più interessante tra quelli visti finora nella competizione. Mette di fronte la squadra numero 1 nel ranking mondiale FIFA (tra i favoriti per la vittoria finale) e la numero 21. Scendono in campo molti atleti del nostro campionato di Serie A: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Milinkovic-Savic, Kostic, Lukic, Ilic, Lazovic, Djuricic, Radonjic e Vlahovic. A ospitare la sfida è l’impianto Lusail Stadium dove è già stata disputata Argentina-Arabia Saudita e che accoglierà le partecipanti alla finale. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di giovedì 24 novembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, da qualsiasi dispositivo.

Brasile-Serbia: guarda la partita in diretta streaming

È infatti trasmessa sulla piattaforma RaiPlay, liberamente per tutti, senza richiedere abbonamenti né sottoscrizioni premium. Si può accedere da qualsiasi smartphone, tablet o computer, anche dai televisori connessi a Internet. In alternativa, chi si trova a casa, la può seguire in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 1), a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

In passato, nella loro storia, le due nazionali si sono incontrate due volte, entrambe andate in archivio con una vittoria dei sudamericani. La prima volta nel 2014, in occasione di un’amichevole (1-0) e la seconda nel 2018 ai mondiali in Russia (0-2). Anche in questo caso, i verdeoro sono favoriti dai pronostici, ma occhio agli avversari che non hanno alcuna intenzione di rendere facile il loro compito.

Chi vuol seguire Brasile-Serbia in diretta streaming dall’estero, ma con telecronaca in italiano, può ricorrere a una soluzione molto semplice: connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Così facendo, si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

