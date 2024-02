Brave 1.63 porta le schede verticali sulla destra e migliora Leo AI

Brave ha rilasciato una nuova versione del suo browser. Si tratta di Brave Browser 1.63, che include diverse nuove funzionalità e miglioramenti di quelle esistenti. Tra cui le schede verticali posizionabili a destra, le nuove funzionalità di Brave Leo AI e la sincronizzazione dei gruppi di schede.

L’aggiornamento del browser viene distribuito automaticamente ai dispositivi, grazie al meccanismo di aggiornamento integrato. Gli utenti di Brave che vogliono ricevere subito la nuova versione possono forzare il processo. Basta andare su Menu > Aiuto > Informazioni su Brave per avviare un controllo manuale degli aggiornamenti.

Se Brave rileva la nuova versione, la scarica e la installa automaticamente. Per completare l’installazione è necessario un riavvio.

Schede verticali a destra

Brave Browser supporta le schede verticali da tempo. Questa funzione permette di spostare le schede dalla barra orizzontale in alto a una barra laterale del browser. Fino ad ora le schede verticali erano posizionabili solo a sinistra del browser. Con l’aggiornamento a Brave 1.63 la situazione cambia. Gli utenti possono ora scegliere di visualizzare le schede verticali anche a destra dell’interfaccia.

Per configurare la funzione, bisogna andare su Menu > Impostazioni > Aspetto > Schede. Qui si può attivare o disattivare le schede verticali e selezionare l’opzione “mostra a destra”, che appare solo quando le schede verticali sono abilitate.

Sincronizzazione dei gruppi di schede

Un’altra novità riguarda la funzionalità di sincronizzazione di Brave. Ora supporta anche la sincronizzazione dei gruppi di schede, una caratteristica molto utile per organizzare le schede in base a temi o progetti. Gli utenti che usano la sincronizzazione possono ora sincronizzare i loro gruppi di schede tra i loro dispositivi, facilitando la continuità del lavoro.

Gli utenti che usano i segnalibri e li visualizzano nel pannello laterale del browser trovano anche una nuova opzione di ordinamento personalizzato. Questa opzione permette di visualizzare i segnalibri nello stesso ordine in cui sono impostati in altre parti del browser, come nel gestore dei segnalibri.

Brave Leo AI

Brave ha introdotto la sua intelligenza artificiale Leo nel suo browser a novembre 2023. Leo è un assistente AI che aiuta gli utenti nell’uso del browser, basato sul modello Llame2 13b di Meta. Leo offre la possibilità di pagare per accedere a modelli più avanzati, che offrono maggiori funzionalità.

Una delle funzioni di Leo è il riepilogo delle pagine, che permette di ottenere una sintesi dei contenuti di una pagina web, con la possibilità di fare domande e di tradurre i testi in lingua straniera. Le capacità di Leo, tuttavia, sono ancora limitate.

Brave 1.63 introduce diversi miglioramenti per Leo. Il primo è la capacità di interagire con i contenuti PDF e Google Docs. Questo significa che Leo può accedere ai documenti PDF e ai contenuti di Google Docs caricati nel browser e riassumerli o rispondere alle domande che gli vengono poste.

Il secondo è un’opzione per nascondere i suggerimenti di Leo nella barra degli indirizzi. Così se gli utenti non vogliono usare l’intelligenza artificiale, possono disabilitarla facilmente.