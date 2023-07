Brave si aggiorna con la modalità Off The Record

È una giornata intensa per quanto concerne gli aggiornamenti sul fronte browser: dopo aver scritto di Chrome 115 tocca ora a Brave 1.56 che, tra le altre cose, introduce nel canale Stable la funzionalità Off The Record. È una modalità di navigazione inedita, in qualche modo equivalente a quella in incognito più tradizionale, ma che si attiva da sé, introdotta con l’obiettivo di aggiungere una tutela per la privacy degli utenti.

Browser: Off The Record per Brave 1.56

Visitando alcuni siti Web, il software (basato su Chromium) potrebbe mostrare un avviso che ne propone l’attivazione. L’utente ha poi modo di scegliere se accettare il suggerimento oppure procedere normalmente. Accettando, la cronologia di navigazione e i cookie non vengono salvati.

La funzionalità vuole aiutare le persone che hanno bisogno di nascondere la loro attività di navigazione dagli altri che hanno accesso al computer o al telefono. Ad esempio, qualcuno vittima di violenze da parte del partner e necessita di supporto senza che quest’ultimo lo sappia o chi ha bisogno di cercare assistenza sanitaria senza che i suoi familiari ne vengano a conoscenza.

Va detto che l’efficacia della modalità OTR non è garantita al 100%. O meglio, al momento entra in azione visitando siti inclusi in un elenco predefinito (in costante aggiornamento) o i cui gestori lo hanno specificato nel codice. Rimane comunque ancora a disposizione la finestra privata (l’equivalente dell’incognito) da attivare manualmente.

Non si tratta dell’unica novità introdotta dall’update. Ci sono anche le scorciatoie da tastiera personalizzate e il supporto allo standard Certificate Transparency già implementato da Chrome e Safari.

Maggiori informazioni sulla modalità Off The Record di Brave sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale, dove è possibile anche eseguire il download del browser.

La software house ha inoltre comunicato di aver messo mano alla numerazione delle release per correggere un errore insorto durante la fase di sviluppo. Il canale Release (o Stable) passa così da 1.53.x a 1.56.x, quello Beta da 1.54.x a 1.57.x e il Nightly da 1.55.x a 1.58.x.