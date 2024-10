Sky Wifi: fibra e Internet ultraveloce in offerta a 25,90€ per 12 mesi

Tra le migliori offerte disponibili per la fibra segnaliamo quella di Sky Wifi, in promo in questi giorni a 25,90 euro al mese per 12 mesi invece di 29,90 euro. La promozione è valida fino al 4 novembre e prevede un costo di attivazione di 29 euro anziché 49 euro. Su questa pagina è possibile verificare la copertura di rete e attivare direttamente l’offerta in pochi minuti.

Con Sky Wifi ci si assicura una rete 100% fibra, stabile, veloce e sicura. Si tratta dell’offerta ideale per lo streaming e il gaming online, grazie alle varie ottimizzazioni apportate dai tecnici Sky che minimizzano sia il buffering che la latenza.

12 mesi di Sky Wifi a 25,90 euro al mese

La fibra ottica di Sky non assicura un’esperienza d’uso gratificante soltanto quando si guarda un evento in diretta streaming o nelle attività gaming più intense, ma anche quando si lavora o si naviga semplicemente sul web. Questo grazie all’opzione Wifi sicuro, attraverso cui i dispositivi collegati alla rete Internet di casa sono protetti da eventuali minacce informatiche.

Volendo, è poi possibile personalizzare la propria offerta con diversi servizi. A partire da Voce Unlimited, che include chiave illimitate verso fissi e mobili nazionali, gratis il primo anno e poi a 5 euro al mese. Se poi si abita in una casa di grandi dimensioni, per garantirsi il segnale migliore anche negli angoli più isolati sono disponibili gli Sky Wifi Spot: una coppia di dispositivi costa 3 euro al mese.

Inoltre, è possibile personalizzare l’abbonamento con i pacchetti TV, Cinema e Sport. Per gli appassionati di serie tv e film, Sky Wifi + Sky TV + Sky Cinema + Sky Ultra HD è in offerta a 35,8 euro al mese per 18 mesi. Gli appassionati di sport possono invece scegliere di aggiungere Sky TV e Sky Sport al prezzo di 39,90 euro al mese per 18 mesi.

Maggiori informazioni su Sky Wifi e i pacchetti disponibili a questa pagina dedicata del sito Sky.