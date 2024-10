Adobe Fresco per disegnare è gratis per tutti gli utenti

Adobe ha annunciato che la sua app di disegno e pittura Fresco, lanciata nel 2019 per artisti digitali, è ora completamente gratuita per tutti gli utenti. In precedenza, solo gli utenti con un abbonamento mensile potevano accedere a tutte le funzionalità offerte da Fresco, mentre ora chiunque può usufruire di oltre mille pennelli pixel all’avanguardia, importare i propri pennelli e molto altro.

Per la prima volta, gli utenti gratuiti hanno accesso a un’ampia gamma di pennelli appartenenti a diverse categorie, tra cui supporti secchi, lettering, carboncino, pastello, inchiostro, multicolore, spruzzi, fumetti ed effetti speciali.

Adobe Fresco diventa gratuito per tutti gli utenti

Negli ultimi anni, Adobe ha lavorato costantemente per migliorare Fresco e offrire agli artisti un’esperienza creativa sempre più completa e appagante. L’app supporta pennelli a olio e ad acquerello dal vivo, pennelli vettoriali e migliaia di pennelli in pixel, sfruttando al contempo i più recenti progressi nella tecnologia touch e stylus.

Fresco offre un feedback aptico, supporto per l’inclinazione, il barrel-roll e l’Apple Pencil, garantendo un controllo preciso e naturale durante il processo creativo. Inoltre, funzioni come lo strumento di movimento, la simmetria, il trimmer vettoriale e l’opzione Paint all’interno consentono agli artisti di creare composizioni complesse in modo rapido ed efficiente.

La competizione nel mercato delle app di disegno si fa agguerrita

La decisione di Adobe di rendere Fresco completamente gratuito potrebbe essere una risposta al crescente successo di Procreate, il principale concorrente dell’app, che negli ultimi anni ha guadagnato notevole slancio tra gli artisti digitali. La disponibilità gratuita di Fresco potrebbe attirare un pubblico più vasto e diversificato, incoraggiando un maggior numero di persone, indipendentemente dalle loro risorse finanziare o dal livello di esperienza, a esplorare e sviluppare le proprie abilità artistiche.