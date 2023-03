BreachForums: ecco come è stato arrestato Pompompurin

Un nuovo documento firmato dall’agente speciale dell’FBI John Longmire descrive in dettaglio le prove raccolte durante l’indagine che ha portato all’arresto di Pompompurin (all’anagrafe Conor Brian Fitzpatrick), proprietario e amministratore di BreachForums. Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che il forum è stato chiuso.

Ecco le prove raccolte dall’FBI

L’FBI ha scoperto che Pompompurin era un utente molto attivo su RaidForums (smantellato nel 2022), del quale BreachForums era considerato il successore. Alcuni indirizzi IP e il nickname Pompompurin, associati a Fitzpatrick, sono stati individuati nei database di RaidForums, dopo il sequestro dei server da parte delle forze dell’ordine.

È stata inoltre trovata una conversazione privata con l’amministratore di RaidForums, in cui Fitzpatrick svela un suo indirizzo email ( conorfitzpatrick02@gmail.com ), utilizzato anche per gli account Google Play, insieme ad un altro indirizzo ( conorfitzpatrick2002@gmail.com ). Entrambi erano collegati al numero di telefono di Pompompurin. L’email conorfitzpatrick2002@gmail.com aveva come email di recupero funmc59tm@gmail.com , registrata a nome del padre.

Lo stesso indirizzo è stato usato per la registrazione all’exchange Purse.io e ad alcune VPN. Gli indirizzi IP assegnati dai provider Internet e VPN sono stati scoperti nei log di BreachForums, Zoom e iCloud. L’FBI ha ottenuto da Verizon la posizione GPS in tempo reale della cella alla quale era collegato lo smartphone di Fitzpatrick durante l’accesso a BreachForums. Gli agenti hanno quindi individuato l’abitazione ed eseguito l’arresto.

Fitzpatrick ha ammesso di essere il proprietario e amministratore di BreachForums e che ha usato l’account Pompompurin anche su RaidForums. Il nuovo amministratore Baphomet aveva ipotizzato un accesso al database da parte dell’FBI, comunicando la chiusura del forum. In seguito alla pubblicazione del nuovo documento, Baphomet ha annunciato sul canale Telegram che non riaprirà più il forum. Fitzpatrick rischia fino a cinque anni di prigione.