BricksLab (MR Digital) per la didattica digitale on-demand

Siamo passati in pochi mesi dalla didattica a distanza alla didattica digitale integrata, grazie a un ritorno degli studenti sui banchi di scuola, ma il digitale continuerà a svolgere un ruolo importante all'interno del contesto educativo. È in questo scenario che si inserisce l'offerta di BricksLab, piattaforma creata dalla società italiana MR Digital per la didattica digitale on-demand.

MR Digital presenta la piattaforma BricksLab

Progetto nato nel 2019, è in continua evoluzione. Offre agli insegnanti un tool attraverso cui agganciare i mattoncini di contenuto (brick, ce ne sono oltre 10.000 disponibili tra video, audio, presentazioni, podcast e mappe concettuali) in modo personalizzato e veloce, combinandoli con materiali propri per creare lezioni e percorsi, abbinandoli se necessario a test interattivi per verificare il livello di comprensione degli alunni. Queste le parole di Andrea Russo, amministratore delegato di MR Digital.

La Business Unit Education di MR Digital è nata nel 2004 per affiancare il mondo scolastico nell'era digitale con progetti, soluzioni e formazione per i docenti. Da questa esperienza abbiamo creato BricksLab nel 2019, non immaginando le trasformazioni e l'accelerazione della digitalizzazione che ci sarebbe stata da lì a qualche mese. Crediamo fortemente che il Web possa essere una risorsa per la scuola di oggi, ma fra i milioni di contenuti disponibili è facile perdersi e difficile individuare quelli di maggior valore.

BricksLab offre tra le altre cose piena integrazione con i principali servizi impiegati nel contesto educativo, come Google Meet e Microsoft Teams. Maggiori informazioni sono reperibili sulle pagine del sito ufficiale. Prosegue Russo.

Con la piattaforma BricksLab vogliamo andare incontro a questa esigenza, offrendo contenuti di qualità e un modo semplice per creare lezioni digitali e condividerle con gli studenti. Materiali che non si limitano alle discipline scolastiche, ma anche spunti stimolanti, voci, punti di vista diversi che offrono approfondimenti legati all'attualità, al mondo del lavoro e all’educazione civica.

Tra i nuovi contenuti proposti c'è anche LA COM3DIA, un'opera multimediale dedicata a Dante in cui prendono vita in nove canti navigabili in 3D, ciascuno collegato a un grande tema di cittadinanza.