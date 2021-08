Green Pass e Back to School: supporto dal Ministero

Alla vigilia dell'entrata in vigore del Green Pass, il Governo ha deciso di intervenire anche sul mondo della scuola, estendone l'obbligo a insegnanti e studenti universitari. Una decisione che comporterà inevitabilmente l'adozione di nuove modalità per l'accesso alle strutture. Una fonte interna al Ministero dell'Istruzione ha reso noto, attraverso la redazione di ANSA, di essere già al lavoro per dare il massimo supporto alle scuole nella gestione del controllo del Green Pass e dell'avvio dell'anno scolastico .

Il Ministero supporterà il ritorno a scuola con il Green Pass

Intanto, oggi è andata online #IoTornoaScuola, una nuova sezione ospitata dal sito istituzionale MIUR che fungerà da raccoglitore per documenti ufficiali, indicazioni sanitarie e aggiornamenti di carattere territoriale in vista del Back to School. A partire dal 26 agosto, gli addetti ai lavori potranno inoltre far riferimento al numero verde 800903080 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) in modo da ottenere informazioni e chiarimenti a proposito dell'applicazione delle misure di sicurezza e su questioni amministrative.

È online #IoTornoaScuola, la sezione del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre. Vistate il sito ▶️ https://t.co/1eh2QddRVf pic.twitter.com/n6itn3cKrE — Ministero dell’Istruzione (@MIsocialTW) August 10, 2021

L'obiettivo dichiarato è quello di riportare gli studenti in aula, puntando tutto sulla formula “in presenza” e lasciandosi così alle spalle la necessità di ricorrere alla modalità “a distanza” come nelle fasi più dure della crisi sanitaria. Considerazioni legate a COVID-19 e Green Pass a parte, ha senso guardare alla didattica digitale integrata come a una prospettiva preferibile e percorribile, tenendo ciò che di buono e valido hanno portato a galla le lezioni da remoto, ma senza rinunciare al valore insostituibile del rapporto educativo diretto e fisico.