Browser e gaming: Opera GX, la mod di Cyberpunk 2077

Opera GX non è un browser come tutti gli altri: lanciato ormai qualche anno fa dalla software house, è concepito in modo specifico per andare incontro ai gusti e alle esigenze degli appassionati di gaming. Oggi accoglie la sua prima mod ufficiale, quella che rende omaggio al titolo Cyberpunk 2077. È il frutto della collaborazione messa in campo con lo sviluppatore polacco CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 nella mod di Opera GX

A conti fatti, si tratta di un’iniziativa promozionale, il cui obiettivo è anzitutto quello di pubblicizzare l’action-RPG dall’ambientazione fantascientifica pubblicato nel 2020 (e parecchio discusso, a causa dei tanti bug che lo hanno accompagnato fino a oggi). È possibile scaricarla gratuitamente dallo store dedicato, scegliendo tra le versioni desktop e mobile.

Tra le caratteristiche che distinguono la mod dall’edizione standard di Opera GX ci sono uno sfondo dinamico dedicato a Cyberpunk 2077, temi personalizzati con supporto alla sincronizzazione per i sistemi di illuminazione RGB di produttori come Logitech, Razer, ASUS e Corsair, effetti sonori immersivi ispirati a quelli di Night City e lo shader effect tipico del titolo, visibile nel filmato di presentazione qui sopra.

Ricordiamo che il browser include alcune funzionalità pensate espressamente per il gaming. Tra queste, ci sono l’ottimizzazione delle risorse (CPU, RAM, memoria, utilizzo della banda) per garantire un gameplay senza sbavature, una VPN integrata per garantire l’anonimato durante la navigazione e il blocco automatico delle inserzioni pubblicitarie.

Visitando la sezione dello store ufficiale dedicata alle mod, se ne possono trovare migliaia, dedicate a serie videoludiche come Minecraft, DOOM, Grand Theft Auto, The Legend of Zelda, God of War e molte altre ancora, frutto di un lavoro amatoriale che vede impegnata la community di utenti.

Si tratta di un progetto parallelo della software house, che continua ad aggiornare anche la versione standard del browser. Quest’ultima, di recente ha beneficiato di un forte incremento nel volume delle installazioni in Europa.