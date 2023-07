Se muori, Opera GX migliora la tua cronologia

Lasciare un buon ricordo del proprio passaggio su questa terra è, da sempre, una delle massime ambizioni di ogni essere senziente: Opera GX aiuta a farlo, nascondendo sotto al tappeto ciò che non vorremmo fosse mai scoperto sul nostro conto, con la nuova funzionalità battezzata Fake My History.

Fake My History di Opera GX per lasciare un buon ricordo

Se attivata, dopo 14 giorni di inattività (o in seguito a improvvisa dipartita), si occupa automaticamente di rimpiazzare la cronologia di navigazione reale con una fasulla e che, in caso di controllo da parte di terzi, ci farà fare bella figura. Un esempio, nel tweet di annuncio qui sotto.

We just released a feature that automatically replaces your search history with a nicer one after you die pic.twitter.com/PTBIauw2xE — Opera GX (@operagxofficial) July 27, 2023

La novità è volutamente proposta e promossa con un tono ironico e provocatorio, ma non si tratta di uno scherzo. Questa la descrizione fornita dal browser.

La funzionalità Fake My History ritiene che, se stai ancora navigando, sei ancora vivo. Fermati per 14 giorni consecutivi e penseremo che tu sia morto o che tu stia utilizzando un altro browser. In tal caso, per noi saresti comunque morto. Come regalo di addio, cancelleremo in automatico la tua cronologia di navigazione e la rimpiazzeremo con una completamente falsa, ma più bella.

Il debutto di Opera GX risale al giugno 2019 su Windows e nel dicembre successivo su macOS. Realizzato dallo stesso sviluppatore norvegese noto per la versione standard di Opera (a sua volta evoluta di recente con il progetto Opera One potenziato dall’intelligenza artificiale), è esplicitamente indirizzato agli appassionati di gaming. Dispone infatti di un’integrazione nativa per piattaforme come Twitch e di funzionalità che limitano l’impiego delle risorse hardware da parte del software, così da non compromettere le prestazioni durante l’esecuzione dei giochi.

Fake My History è solo una delle novità introdotte nel corso di questi quattro anni. Tra le altre figurano un player per lo streaming musicale da Spotify e un curioso tappeto sonoro dinamico che si adatta all’attività online dell’utente. Sono disponibili anche le edizioni Android e iOS.