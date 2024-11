Browser mobile: indagine su Apple e Google in UK?

Al termine di una lunga indagine, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha stabilito che le pratiche di Apple ostacolano l’innovazione nel mercato dei browser mobile, tenendo conto anche dell’accordo con Google. L’autorità antitrust potrebbe quindi avviare un procedimento formale nei confronti delle due aziende sulla base del Digital Markets, Competition and Consumers Act che verrà applicato a partire da gennaio 2025.

Duopolio nel mercato dei browser

La CMA aveva avviato uno studio su Apple e Google nel 2021 per verificare se formano un duopolio nel mercato dei sistemi operativi mobile (iOS e Android), dei negozi digitali (App Store e Play Store) e dei browser (Safari e Chrome). Esattamente due anni fa, l’autorità antitrust ha avviato un’indagine approfondita su browser mobile e cloud gaming.

Per quanto riguarda quest’ultimo mercato, il procedimento è stato chiuso perché durante l’indagine Apple ha modificato le regole dello store per consentire la distribuzione delle app per lo streaming di tutti giochi in catalogo. Continua invece il procedimento relativo ai browser mobile.

In dettaglio, Apple ostacolerebbe la concorrenza imponendo l’uso del motore di rendering WebKit. Gli sviluppatori di terze parti lamentano inoltre l’impossibilità di usare le web app su iOS. Infine, l’accordo di revenue-sharing tra Apple e Google riduce gli incentivi finanziari per competere con Safari.

Le parti interessate possono inviare commenti entro il 13 dicembre 2024. La CMA deciderà se avviare un’indagine approfondita nei confronti di Apple e Google entro marzo 2025. In tal caso verrà applicato il Digital Markets, Competition and Consumers Act. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto la vendita di Chrome.

Un portavoce di Apple ha dichiarato: