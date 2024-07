Bug Pixel 6: Google pubblica un fix preventivo

Da fine giugno sono arrivate numerose segnalazioni su uno strano bug dei Pixel 6 che impedisce l’avvio di Android in seguito al ripristino delle impostazioni di fabbrica. Dopo un breve esame del problema, Google ha pubblicato le istruzioni da seguire per non rendere inutilizzabili gli smartphone.

Come evitare il bug del reset

Il forum di supporto è stato inondato da numerosi post di utenti (più o meno arrabbiati) che non possono più utilizzare i loro Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a. Dopo aver avviato il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene mostrato un messaggio di errore che indica l’impossibilità di caricare il sistema operativo.

Ripetendo la procedura viene mostrato un diverso errore che indica la mancanza del file tune2fs , un tool Linux per la modifica dei parametri del file system. Un membro del team di supporto aveva comunicato l’avvio di un’indagine sul problema. Ieri sera è arrivata la risposta ufficiale.

Google ha confermato l’esistenza del bug, spiegando come si può evitare. Dopo aver riavviato lo smartphone in seguito all’installazione di un aggiornamento di sistema è necessario lasciare acceso il dispositivo e attendere 15 minuti senza fare nulla. Successivamente è possibile effettuare il reset. In alternativa si può effettuare il reset prima di installare l’aggiornamento.

Non è noto però cosa accade in quei 15 minuti di “pausa”. Al momento non c’è invece nessuna soluzione se è stato già effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica e viene mostrato l’errore. Google consiglia di seguire il thread e aspettare il rilascio del fix. I tecnici hanno già identificato la causa, quindi è solo questione di tempo.