Bullet Train: guarda il film d'azione in streaming

La novità più interessante di questi giorni sul fronte streaming è senza alcun dubbio Bullet Train: lo puoi guardare subito su NOW. È il film d’azione diretto dal regista David Leitch (già al lavoro su Deadpool 2) e che vede protagonista un Brad Pitt in gran forma.

Guarda in streaming il film Bullet Train

Una pellicola corale, ambientata su un treno in corsa attraverso il Giappone moderno, dove un gruppo di assassini incrociano le loro strade. Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler, limitandoci a segnalare che è tratto dal romanzo best seller “I sette killer dello Shinkansen” scritto da Kōtarō Isaka e pubblicato nel 2010. Di seguito è visibile il trailer distribuito nell’estate scorsa, in occasione dell’arrivo in sala.

Si tratta a conti fatti di un thriller d’azione che gli stessi produttori hanno definito folle e divertente : due ore circa in cui non ci si annoia mai, tra momenti prettamente action, altri caratterizzati da dialoghi carichi di ironia e gli immancabili colpi di scena. Al botteghino è arrivato a incassare circa 240 milioni di dollari a livello globale.

Bullet Train è disponibile per la visione in esclusiva sulle piattaforme Sky e va ad aggiungersi a un catalogo di contenuti davvero ricco, accessibile da qualsiasi dispositivo. Tra gli altri citiamo la serie The Last of Us acclamata da pubblico e critica che sta quasi per giungere al termine della sua prima stagione, tutte le puntate del cooking show MasterChef Italia che vedrà la dodicesima edizione concludersi la prossima settimana con la finalissima e centinaia di altri film appartenenti a ogni genere. Prenderà inoltre il via a breve anche Pechino Express, un viaggio lungo La via delle Indie.

