Buoni Amazon con ING: 100€ subito e 50€ per ogni amico che inviti

Conto Corrente Arancio di ING è uno dei conti più vantaggiosi sul mercato, pensato per chi cerca flessibilità, convenienza e premi esclusivi. Con zero canone mensile, nessun costo per bonifici online e prelievi gratuiti in tutta Europa, il conto offre un’esperienza bancaria senza sorprese. In questo periodo, aprire Conto Corrente Arancio Più è ancora più conveniente. Se lo attivi entro il 27 dicembre 2024 con il codice ING2024, riceverai subito un Buono Regalo Amazon.it da 100€. E non finisce qui: potrai guadagnare ulteriori 50€ per ogni amico che inviti e che apre il conto, fino a un massimo di 500€ in buoni regalo. I tuoi amici, inoltre, riceveranno a loro volta un buono regalo da 150€. Andiamo a scoprire nel dettaglio come bisogna fare.

Come Ottenere i Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio di ING

Per approfittare della promozione, segui questi semplici passaggi.

Per il Buono Amazon da 100€:

Apri Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice promozionale ING2024 e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 27 dicembre 2024;

Attiva il conto e la carta di debito, poi effettua almeno 100€ di spesa con la carta entro il 31 gennaio 2025;

di spesa con la carta entro il 31 gennaio 2025; Mantieni il conto corrente con un saldo minimo di 200€ e la carta attiva fino all’invio del buono, che riceverai via email.

Per guadagnare fino a 500€ in buoni Amazon:

Una volta attivato il conto, riceverai un codice amico da condividere con chi vuoi;

Ogni amico che apre Conto Corrente Arancio Più e Conto Arancio utilizzando il tuo codice entro il 27 dicembre 2024 ti farà guadagnare un Buono Regalo Amazon.it da 50€ ;

; I tuoi amici dovranno attivare i conti e accreditare lo stipendio entro il mese successivo all’apertura per ricevere il loro Buono Amazon da 150€.

Con questa promozione, puoi accumulare fino a 500€ in buoni Amazon invitando fino a 10 amici.

ING offre un’esperienza bancaria intuitiva, conveniente e ora anche più vantaggiosa grazie a questa promozione. Non perdere l’occasione di risparmiare e guadagnare con il tuo conto corrente: vai sul sito di ING e aprilo oggi. Poi inizia a invitare i tuoi amici!