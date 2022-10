Buoni Amazon da 40€ e 200€: come riceverli con SelfyConto

Con SelfyConto, fai incetta di buoni Amazon. Sono infatti due le promozioni attive: la prima ti permette di ricevere un buono da 200 euro, mentre la seconda da 40 euro per ogni amico invitato. Scopriamo quindi come accedere alle offerte e ricevere i crediti.

SelfyConto, come ottenere i buoni Amazon

Sono due le promozioni che SelfyConto mette a disposizione dei suoi clienti. Per ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro tutto ciò che dovrai fare è richiedere l’apertura di un conto e impostare l’accredito mensile di stipendio o pensione. L’offerta è dedicata ai nuovi clienti: puoi aprire il tuo SelfyConto direttamente a questo link e seguire tutti i passaggi per ricevere il tuo buono. Accreditando lo stipendio, inoltre, potrai avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Una volta aperto il tuo conto, potrai accedere alla seconda promozione: invita fino a 5 amici tramite un programma referral per ricevere il premio. Per ogni amico che apre un SelfyConto rispettando i requisiti, puoi ricevere 40 euro in buoni regalo Amazon. Loro, invece, riceveranno un voucher digitale dal valore di 10 euro – oltre che tutti i vantaggi di SelfyConto. L’offerta è valida fino al 31 ottobre.

Canone gratis e tutti gli altri vantaggi di SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente di Banca Mediolanum che unisce i vantaggi di un Istituto Bancario tradizionale alle più recenti tecnologie di home banking. Il conto e tutte le sue funzionalità sono infatti interamente gestiti dall’applicazione per smartphone: qui è possibile controllare i movimenti, rateizzare pagamenti, gestire l’andamento degli investimenti o bloccare le carte, nonché effettuare tutte le principali operazioni bancarie gratuitamente e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali per il trading online.

Se hai meno di 30 anni, inoltre, il canone è completamente azzerato. In caso contrario è pari a 3,75 euro al mese. Avrai inoltre a disposizione due carte: la Mediolanum Card, carta di debito gratuita fornita a ogni titolare SelfyConto che permette prelievi gratis in area Euro, e la Mediolanum Credit Card, la carta di credito personalizzabile con canone a 12 euro all’anno.

Registrarsi a SelfyConto è semplice, veloce e online. Ti basterà accedere a questo link e seguire le istruzioni riportate a schermo. Ricorda di preparare un documento d’identità, codice fiscale, il tuo smartphone e la tua e-mail. L’identificazione avviene tramite bonifico o webcam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.