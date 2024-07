Buoni Amazon gratis per il Prime Day 2024: apri conto Crédit Agricole per averli

L’Amazon Prime Day 2024 si avvicina e potrebbe far comodo avere dei buoni Amazon in regalo da poter spendere il 16 e 17 luglio, le date ufficiali dell’evento. Gli sconti proposti con il Prime Day abbracciano un’ampia varietà di categorie merceologiche e la proposta riservata a chi sceglie di aprire un conto Crédit Agricole è quindi davvero molto ghiotta. L’istituto di credito offre fino a 250 euro di buoni regalo Amazon ai nuovi clienti che apriranno un conto e prenderanno parte all’iniziativa “Invita un amico in Crédit Agricole“.

Crédit Agricole regala fino a 250 euro di buoni Amazon, scopri come averli

La promozione di Crédit Agricole si divide in due fasi. Per avere i primi 100 euro di buono il cliente dovrà innanzitutto aprire un conto corrente entro il 5 settembre inserendo il codice promozionale VISA nel modulo da compilare in fase di sottoscrizione. Quindi dovrà sottoscrivere la carta Crédit Agricole VISA e utilizzarla per un minimo di spesa di 1.000 euro. Addebitando sulla carta spese da 500 a 999,99 euro il cliente avrà diritto invece ad un buono da 50 euro. Ulteriori 150 euro di buono regalo Amazon andranno ai clienti che presenteranno fino a 6 amici, con una quota di 25 euro per ogni amico presentato. I buoni cumulati potranno così arrivare alla somma massima promessa di 250 euro.

Al di là della promozione particolarmente allettante in vista del Prime Day 2024, il conto online di Crédit Agricole è a canone zero per i primi 9 mesi e offre davvero tanti vantaggi. Per i clienti che accrediteranno lo stipendio o la pensione e per gli under 35 il conto rimarrà gratuito, così come per quanti hanno un dossier titoli attivo o possiedono un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro. L’app dedicata consente inoltre di gestire ogni aspetto del conto corrente, ma in caso di necessità Crédit Agricole mette sempre a disposizione un consulente dedicato in filiale o a distanza.